 

Лавров назвал возвращение послов России и США в столицы стран символическим жестом

18.06.2021, 22:42, Разное
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Несколько дней назад президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден встретились в Женеве. Во время переговоров главы двух государств решили вернуть послов к местам службы. Такое решение, по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, является важным, но символическим жестом.

В пятницу, 18 июня, после встречи с белорусским коллегой министр иностранных дел России, общаясь с журналистами, отметил, что наличие в столицах послов, а не их заместителей, позволяет более активно вести разговор. Также Лавров напомнил, что руководители диппредставительств имеют полномочия от своих президентов.

Также глава МИД РФ ознакомился с комментариями американских политиков касательно саммита в Женеве, после чего заявил: игры в одни ворота в отношениях с США не будет.

“Они пытаются позиционировать себя таким образом, что это они сказали, что им надо вернуть персонал, который будет обеспечивать работу посольства…”, – заметил Лавров.

Напомним, после переговоров Владимир Путин и Джо Байден провели пресс-конференции. Президент России пообщался с журналистами в Женеве сразу после в саммита, а американский лидер – по возвращении в Вашингтон. По мнению экс-аналитика ЦРУ
Фредерика Флейца, хозяин Белого дома во время общения с журналистами показал себя в невыгодном свете, говорил “вяло и нервно”.



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