 

Мнение: Восстание в Таганроге в 1918-м году

18.06.2021, 22:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Очень интересный и подробный разбор Таганрогского восстания рабочих в 1918-м году.
Автор проработал большой массив источников, как красных, так и белых.

Аннотация и содержание:

Фильм рассказывает о событиях на юге России во второй половине января 1918 г. Сюжет основан на нашем собственном исследовании. Фотографии и изображения в фильме не являются случайными, а непосредственно относятся к повествованию. Большая часть материалов публикуется впервые.

00:10 – Дело №40. О злодеяниях большевиков
02:05 – Разбор таганрогского дела
04:54 – О делегации объединенного правительства

06:58 – Часть 1. Перед бурей

07:05 – Прибытие 3-й киевской школы прапорщиков
08:04 – Нападение на рабочий совет в Ростове-на-Дону
09:04 – Убийства рабочих в Таганроге
14:16 – Переброска юнкерских школ на Дон
15:20 – Позиция казаков в таганрогских событиях
16:52 – Политическая ситуация перед восстанием

19:09 – Часть 2. Свидетели под белым флагом

19:16 – Белые источники о боях в Таганроге
21:17 – Роль делегации объединенного правительства
24:04 – Доклад делегации ОП
31:22 – Попытки перемирия между юнкерами и рабочими
33:48 – Свидетельства о расстреле рабочих юнкерами
35:56 – Поражение юнкерских отрядов в городских боях
37:06 – Судьба пленных юнкеров

40:14 – Часть 3. Красный юг

40:20 – Забастовки в Азове и Ростове-на-Дону против белого правительства
41:33 – Расстрел собрания рабочих в железнодорожных мастерских
43:34 – Похороны рабочих и политическая стачка в Ростове

45:47 – Часть 4. Итоги

45:54 – Конец калединского правительства и немецкая оккупация
46:45 – Похороны юнкеров и уничтожение захоронения рабочих
48:31 – Дальнейшая судьба членов делегации ОП
50:11 – Памятник таганрогскому восстанию 1918 г.

51:18 – Заключение

И еще на тему гражданской войны.

Продолжение цикла роликов про падение режима Врангеля в Крыму.
Клим Жуков и Реми Мейснер разбирают международную политику режима Врангеля и то, почему она пришли к своему закономерному банкротству.

О политической стратегии и тактике русских коммунистов. 1921-й год.
Аудиоверсия наброска плана брошюры за авторством товарища Сталина.
Товарищ Сталин достаточно наглядно и подробно объясняет, почему большевики действовали так, а не иначе.
Кстати, на данном канале https://www.youtube.com/channel/UCWhuWUnlIYtOWiqhvky74Yw/videos авторы выкладывают аудиоверсии работ Сталина (и не только) в промышленных масштабах специально для тех, кто боится подступиться к различным ПСС.

Тачанка – символ гражданской войны. Глеб Таргонский и Клим Жуков про прародительницу современных "тойот" и прочих пикапов с пулеметами без которых нынче не обходится практически ни один локальный конфликт.
Расцвет тачанок пришелся на гражданскую войну в России, где их использовали и красные, и белые, и зеленые.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.04 / Мнение: Космические разработки России, которых нет!

01.06 / В Севастополе осквернили памятник солдату и матросу

21.12 / Хоккей с президентом: Путин исполнил новогоднее желание 9-летнего Димы из Челябинской области

11.12 / Эксперт: Лукашенко хочет провести реформы по китайскому образцу

17.11 / Лера Кудрявцева отказалась приближаться к артистам на вручении премии

02.11 / Соловьев осудил Лукашенко за издевательства над протестующими: Это что, Средневековье?

08.12 / В США создана первая в мире вакцина против большинства вирусов гриппа

11.11 / Михаил Галустян: «Супруга Виктория за мной как за каменной стеной»

02.07 / Мнение: Все правильно!

12.04 / Голикова объявила о приостановке авиасообщения России с Турцией и Танзанией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика