Мнение: Восстание в Таганроге в 1918-м году

Очень интересный и подробный разбор Таганрогского восстания рабочих в 1918-м году.

Автор проработал большой массив источников, как красных, так и белых.

Аннотация и содержание:

Фильм рассказывает о событиях на юге России во второй половине января 1918 г. Сюжет основан на нашем собственном исследовании. Фотографии и изображения в фильме не являются случайными, а непосредственно относятся к повествованию. Большая часть материалов публикуется впервые.

00:10 – Дело №40. О злодеяниях большевиков

02:05 – Разбор таганрогского дела

04:54 – О делегации объединенного правительства

06:58 – Часть 1. Перед бурей

07:05 – Прибытие 3-й киевской школы прапорщиков

08:04 – Нападение на рабочий совет в Ростове-на-Дону

09:04 – Убийства рабочих в Таганроге

14:16 – Переброска юнкерских школ на Дон

15:20 – Позиция казаков в таганрогских событиях

16:52 – Политическая ситуация перед восстанием

19:09 – Часть 2. Свидетели под белым флагом

19:16 – Белые источники о боях в Таганроге

21:17 – Роль делегации объединенного правительства

24:04 – Доклад делегации ОП

31:22 – Попытки перемирия между юнкерами и рабочими

33:48 – Свидетельства о расстреле рабочих юнкерами

35:56 – Поражение юнкерских отрядов в городских боях

37:06 – Судьба пленных юнкеров

40:14 – Часть 3. Красный юг

40:20 – Забастовки в Азове и Ростове-на-Дону против белого правительства

41:33 – Расстрел собрания рабочих в железнодорожных мастерских

43:34 – Похороны рабочих и политическая стачка в Ростове

45:47 – Часть 4. Итоги

45:54 – Конец калединского правительства и немецкая оккупация

46:45 – Похороны юнкеров и уничтожение захоронения рабочих

48:31 – Дальнейшая судьба членов делегации ОП

50:11 – Памятник таганрогскому восстанию 1918 г.

51:18 – Заключение

И еще на тему гражданской войны.

Продолжение цикла роликов про падение режима Врангеля в Крыму.

Клим Жуков и Реми Мейснер разбирают международную политику режима Врангеля и то, почему она пришли к своему закономерному банкротству.

О политической стратегии и тактике русских коммунистов. 1921-й год.

Аудиоверсия наброска плана брошюры за авторством товарища Сталина.

Товарищ Сталин достаточно наглядно и подробно объясняет, почему большевики действовали так, а не иначе.

Кстати, на данном канале https://www.youtube.com/channel/UCWhuWUnlIYtOWiqhvky74Yw/videos авторы выкладывают аудиоверсии работ Сталина (и не только) в промышленных масштабах специально для тех, кто боится подступиться к различным ПСС.

Тачанка – символ гражданской войны. Глеб Таргонский и Клим Жуков про прародительницу современных "тойот" и прочих пикапов с пулеметами без которых нынче не обходится практически ни один локальный конфликт.

Расцвет тачанок пришелся на гражданскую войну в России, где их использовали и красные, и белые, и зеленые.

—