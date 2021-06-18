 

Заявление властей Польши о «российской» кибератаке опровергли

18.06.2021, 22:26, Новости дня
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Утверждения главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика о взломе его электронной почты не соответствуют действительности, пишут польские СМИ со ссылкой на источники.

Дворчик утверждал, что взломали не только его почтовый ящик, но и ящик его жены, а также профили в соцсетях. Хотя СМИ заявляли, что хакеры получили доступ к секретным документам, Дворчик заверил, что утечки секретной информации не произошло, передает ТАСС.

Однако Wyborcza пишет, что «опубликованные в мессенджере Telegram материалы из почтового ящика Михала Дворчика получены от человека из его ближайшего окружения, имевшего доступ к паролям и устройствам министра». Издание сообщает, что к таким выводам пришло Агентство внутренней безопасности. Источник Wyborcza предположил, что «произошел какой-то конфликт, не обязательно по политическим мотивам».

Власти Польши утверждали, что столкнулись с масштабной кибератакой. Глава правительства Матеуш Моравецкий созвал закрытое заседание сейма. Моравецкий и вице-премьер, глава правящей партии Ярослав Кичиньский заявили, что кибератака была проведена с территории России.

В апреле троих сотрудников посольства РФ в Польше признали персонами нон грата. В польском МИД заявили, что основанием для такого решения стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша». В ответ РФ объявила о высылке пятерых дипломатов Польши.



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