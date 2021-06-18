Израиль передал палестинцам вакцины с почти истекшим сроком годности

Палестинская национальная администрация решила вернуть Израилю 90 тыс. вакцин от коронавируса Pfizer, так как у них почти истек срок годности, сообщила министр здравоохранения ПНА Май Эль-Кела.

Ведомство провело «проверку первой партии вакцины» и приняло решение «отказаться от сделки», вернув «полученную сегодня» партию. ПНА отказалась «получать вакцины, у которых в самое ближайшее время истекает срок годности». Представитель правительства Ибрагим Мельхим подтвердил, что ПНА ожидает поставки вакцины прямо от компании Pfizer партиями в соответствии с заключенным соглашением.

Израиль планировал передать ПНА примерно 1,4 млн доз вакцины, срок хранения которой подходит к концу. Взамен Pfizer должна поставить в Израиль такое же количество доз вакцины в сентябре и октябре, передает РИА «Новости».

Напомним, ООН призывала Израиль провести вакцинацию среди палестинцев, которые находятся на оккупированных территориях.