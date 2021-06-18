Учителя физики уволили из школы при МГУ

…после обвинений в домогательствах к ученикам.

В Москве из специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) МГУ уволили учителя физики Сергея Сергеева после публикации материала «Проекта» о домогательствах к ученикам. Об этом изданию сообщил директор учреждения Кирилл Семенов.

В приказе сказано, что поводом для увольнения стало «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы» (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК).

Ранее «Проект» со ссылкой на выпускников школы-интернета для одаренных детей писал, что Сергеев в течение двух десятилетий домогался своих учеников. Один из выпускников рассказал изданию, что в 2002 году, когда он поступал в десятый класс и спрашивал, к какому учителю лучше идти в группу, старшеклассники ему отвечали: «Если хотите знать физику, то идите к Сергееву, но есть одно „но“. Дальше цитата старшеклассников: „Если мальчик не из геев — не возьмет его Сергеев“».

Выпускники также рассказали «Проекту», что Сергеев ходил с ними в короткие походы, во время которых фотографировал школьников без одежды и выбрасывал их плавки «за ненадобностью».

«Он обязательно всех фотографировал голышом. Я не помню, какое было обоснование, не помню, почему я не смог от этого отказаться. Он завел меня в какую-то рощицу, сказал раздеться и сфотографировал. Потом отдал фотографию. Я ее порвал и сжег», — сказал выпускник 2001 года.

Некоторые из учеников Сергеева рассказали изданию, что в походах учитель трогал их за гениталии во время «осмотров» и совершал по отношению к ним сексуальные действия.

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