Ученые назвали вымыслом заявления о возможности продлевать жизнь человека до бесконечности

Снять биологические ограничения для продолжительности жизни человека невозможно. Такая идея звучит в публикации на страницах журнала Nature Communications. Авторами научной статьи являются группа ученых, проводившая исследования данного вопроса.

Ранее звучали предположения, что продолжительность жизни человека можно увеличивать чуть ли не до бесконечности. Но это неправда, утверждают исследователи.

В заблуждение вводит статистика девятнадцатого века. Там был период, когда ежегодно средняя продолжительность жизни увеличивалась примерно на три месяца. Сегодня люди живут примерно вдвое дольше, чем два столетия назад. Однако причиной является отсутствие такого большого количества неблагоприятных внешних факторов, утверждают ученые. Биологические часы в организме работают так же.