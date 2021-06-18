Мнение: Чьи это спутники

И что совсем уж непонятно. Впереди у властей какие-никакие, но выборы. И совсем скоро – по сути, осталось 3 месяца. И вот на этом фоне власти затевают глобальную СПЕЦОПЕРАЦИЮ, направленную, кроме шуток, против… да почти 90% населения! Никто ведь в здравом уме не верит в путинские “у нас уже 18% привитых”. На деле-то и 10% нет.

И вот в таких условиях власти начинают практически ТЕРРОР против “непривитых”. Вплоть до прямой угрозы смерти (см. московский “отказ от проведения для непривитых плановых операций”). Людей готовы реально УБИВАТЬ. За что? За то, что они отказываются от прививки.

И логика (пусть и людоедская) была бы – если бы речь шла впрямь о каких-то, как любит говорить ковидобесная публика, “ковид-диссидентах”. Но ведь и здесь (как и во всех речах ковидобесов) звучит откровенный бред: что ж это за “диссиденты”, если их под 90% от всего взрослого населения?!

И как может власть накануне выборов, будучи, мягко говоря, отнюдь не на пике народной любви, столь резко атаковать собственных избирателей? Это же выглядит как форменное самоубийство. Или, во всяком случае – РИСК. Власти рискуют, это очевидно. Но ради чего??

Может, впрямь какой-то невероятный взлет ковида, люди падают на улицах, госпитали не справляются? Это летом-то, при жаре под 30 градусов? Ясно, что и это тоже – собачий бред и фальсификация, которую даже ленятся уже оформлять. “Взлет ковида” делается в духе “ну, вы понели” – да и всё. Типа не маленькие уже, должны понимать.

Короче, объяснение одно: российского НацВождя команчей поставили раком и завязали узлом – иначе он бы на такой очевидный риск перед выборами не пошел. Вопрос тут другой – а ИМ-то оно зачем?? Нахрена козе баян, а американскому Бидону – российская вакцинация российским же Спутником?

Ответ может быть довольно неожиданный. Но простой. А с чего, собственно, мы взяли, что Спутник – российский? А что, если…

Не, ну в самом деле: разве не кажется странным, что Россия, как мы давно знаем (и тут всегда был полный консенсус и либералов, и патриотов) спустившая в унитаз всю свою науку (ученые или ушли на рынок торговать сникерсами, или уехали в западные лаборатории) – вдруг ПЕРВАЯ В МИРЕ “изобрела” самую чудесную вакцину от “ужасной чумки 21 века”?!

С чего вдруг такой “успех”? То были последние лохи, а то вдруг – нате вам: наваяли! Все становится на свои места, если “вакцину” бедовой РФ просто “дали подержать”. То есть истинные хозяева чудесной формулы – совсем не в России (не зря ведь – такая незадача! – все производство “Спутника” сосредоточено почему-то далеко за просторами Родины).

Тогда понятно и то, почему Россию выпустили первой: так в неизвестное помещение первым пускают наименее ценного члена экипажа – дескать, если его там чем-то пришибёт, то потеря будет невелика.

Ну а теперь от “вакцинодержателей” потребовали – пора отбивать затраты. Пришла пора “проколоть население”. Чего ради – дело темное; но мы и не знаем истинных целей разработчиков “вакцины”.