Ученые изучили корреляцию между вакцинацией от COVID-19 и качеством мужской спермы

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого подвергли изучению спектр влияния прививок от коронавируса на нюансы человеческого здоровья. Особое внимание исследователи обратили на связь вакцинации и перспектив изменения качества мужской спермы.

Отправной точкой исследования стала убежденность определенной части населения в том, что вакцинация от SARS-CoV-2 может негативно влиять на мужское здоровье, ухудшая качество сперматозоидов и даже приводя к бесплодию. Такая гипотеза изначально была выдвинута представителями некоторых СМИ, однако особый ажиотаж ей обеспечили многочисленные обсуждения данной темы в социальных сетях. Для проверки указанной версии ученые, представляющие Университет Майами (США), сформировали группу из 45 мужчин-добровольцев в возрастном диапазоне от 25 лет до 31 года, до вакцинационной кампании не испытывавших проблем со здоровьем репродуктивной функции. Все исследуемы сперва сдали образцы спермы до того, как им была сделана первая прививка вакциной Pfizer или Moderna, а затем – через 70 дней после второй дозы препарата. В ходе последующего анализа образцов специалисты оценили показатели объема спермы, её концентрации, общего количества сперматозоидов и их подвижности. Итоги показали, что фактически никаких различий по вышеуказанным ключевым показателям выявлено не было. Примечательно, что медики считают актуальной обнаруженную корреляцию не только для использованных в эксперименте вакцин Pfizer и Moderna, но и в такой же степени для других препаратов данного направления.

Впрочем, эксперты упомянули, что само по себе заболевание COVID-19, напротив, весьма негативно может повлиять на мужскую фертильность. В частности, как показало одно из недавних исследований ученых из Китая, у мужчин, переболевших коронавирусом, гибель сперматозоидов является довольно распространенным явлением. Имеются и другие губительные последствия патогена – показатели концентрации данных элементов в семенной жидкости сокращаются впятеро, подвижность снижается вдвое и вчетверо чаще обнаруживаются аномалии формы сперматозоидов. Материалы исследования были опубликованы в JAMA.

Источник: www.gazeta.ru