Отравившихся в харьковском ресторане уже более 70. Часть пострадавших отправили в Валки

39 человек находятся в городской больнице №31, 14 – в детской больнице №19.

Из-за нехватки мест в харьковских больницах сегодня 18 пациентов доставили в Валковскую центральную районную больницу.

Горбунова-Рубан сообщила, что для госпитализации больных открыли отделение в больнице №3. Если число больных будет расти, их будут размещать в этом отделении.

Журналисты Общественного пообщались с отравившимися, которые проходят лечение в стационаре.

Анна Русецкая 18 июня свой день рождения отметила в 31-й больнице Харькова. Накануне она ела суши со своим другом в ресторане “Якитория”, дома почувствовала себя плохо: поднялась температура, появились симптомы отравления.

“Пообещали [представители ресторана] компенсировать расходы на лечение и вернуть деньги за наш счет в заведении”, – рассказала Русецкая.

Харьковчанин Евгений Журавлев сообщил, что его жена с коллегами заказали в “Якитории” роллы в офис. Женщину и двух ее коллег госпитализировали.

Контекст:

17 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек.

По данным Горбуновой-Рубан, отравившиеся накануне ели суши в ресторанах “Мафия” и “Якитория”. Она предположила, что отравление могло произойти из-за некачественных продуктов, возможно, из-за сырой рыбы.

Горбунова-Рубан утверждает, что правоохранители открыли уголовное производство. На сайте полиции Харьковской области информация об этом отсутствует.

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