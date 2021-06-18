 

США хотят договориться с Тегераном по ядерной сделке до инаугурации нового президента Ирана – Axios

18.06.2021, 21:52, Новости дня
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Чиновник пояснил, что затягивание переговоров до начала августа, когда в Иране должен состояться переходный период, привело бы к “обеспокоенности”.

Если страны не договорятся до формирования нового правительства, это вызовет “серьезные вопросы, насколько достижимой будет такая договоренность”, отметил он. Обеспокоенность Соединенных Штатов связана не столько с возможностью потенциального прихода к власти более консервативного правительства, сколько с тем, что чем дольше будут продолжаться переговоры без прорыва, тем меньше шансов на успех, подчеркнул собеседник издания.

Чиновник отказался указать основные препятствия на пути к достижению сделки, но сказал, что “стороны достигли прогресса в определении облегчения санкций, так и в ядерных шагах, которые Иран должен предпринять”. По его словам, в каждом раунде переговоров США и Ирана “меняется ритм” в зависимости от того, какая из проблем окажется сложнее.

Контекст:

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его “катастрофическим”. По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон “проблемным партнером” и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября. 8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре 2020 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами. В ноябре в организации сообщили, что иранские запасы урана уже в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.

В заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 11 января говорилось, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20% на подземном заводе Фордо.

Президент США Джо Байден в феврале говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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