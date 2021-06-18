 

“Голосов было более чем достаточно”. Данилов ответил, все ли члены СНБО голосовали за введение санкций против Фирташа и Фукса

18.06.2021, 21:52, Новости дня
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Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“У нас 23 члена СНБО. В сегодняшнем заседании принимал участие 21 человек. Отсутствовали: [вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей] Резников – в отпуске, [глава МИД Дмитрий] Кулеба – в командировке. Для того, чтобы решение было принято, нужно две трети голосов. У нас было их более чем достаточно по всем вопросам, которые мы сегодня проголосовали. Мы не можем раскрывать, кто как голосует. Это некорректно с нашей стороны”, – сказал Данилов, отвечая на вопросы журналистов. 

Он добавил, что каждый из рассматриваемых сегодня вопросов набирал от 19 до 21 голоса. 

Контекст:

В повестке дня СНБО сегодня было пять вопросов, один из них рассматривали в тайном режиме. 

Совбез решил ввести санкции против Фукса, Фирташа и двух россиян – гендиректора госкорпорации “Ростех” Сергея Чемезова и миллиардера, зампредседателя совета директоров компании “ВСМПО-Ависма” Михаила Шелкова. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ограничения против всех четверых решили применить по рекомендации Службы безопасности Украины.  

Данилов говорил, что санкции против Фирташа ввели из-за поставок сырья на военные предприятия РФ, против Фукса – из-за ситуации с компанией “Голден Дерик” (СМИ называют его владельцем фирмы, бизнесмен говорил в интервью “Экономической правде”, что это “вранье и сплетни”). 

Фукс после того, как Данилов объявил о решении СНБО, заявил, что будет “защищать свою репутацию в украинских и международных судах”. Фирташ пока не комментировал введение санкций против него. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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