Строительство метро на Виноградарь продолжается по графику – СМИ
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В частности, на предприятии заверили, что станция “Мостицкая” будет сдана до конца этого года.
В АО “Киевметрострой” подчеркнули, что слухи о проблемах со строительством станций беспочвенны. “Прокладка тоннеля идет по графику”, – пишет агентство.
ВИДЕОВидео: Інформагентство АСПІ / ASPI news / YouTube
Контекст:
Строительство двух станций Киевского метрополитена в направлении Виноградаря началось в сентябре 2020 года. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что сдача станций “Мостицкая” и “Проспект Правды” запланирована на декабрь 2021 года.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет