Строительство метро на Виноградарь продолжается по графику – СМИ

В частности, на предприятии заверили, что станция “Мостицкая” будет сдана до конца этого года.

В АО “Киевметрострой” подчеркнули, что слухи о проблемах со строительством станций беспочвенны. “Прокладка тоннеля идет по графику”, – пишет агентство.

ВИДЕОВидео: Інформагентство АСПІ / ASPI news / YouTube

Контекст:

Строительство двух станций Киевского метрополитена в направлении Виноградаря началось в сентябре 2020 года. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что сдача станций “Мостицкая” и “Проспект Правды” запланирована на декабрь 2021 года.

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