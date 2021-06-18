 

Строительство метро на Виноградарь продолжается по графику – СМИ

18.06.2021, 21:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В частности, на предприятии заверили, что станция “Мостицкая” будет сдана до конца этого года.

В АО “Киевметрострой” подчеркнули, что слухи о проблемах со строительством станций беспочвенны. “Прокладка тоннеля идет по графику”, – пишет агентство.

ВИДЕОВидео: Інформагентство АСПІ / ASPI news / YouTube
Контекст:

Строительство двух станций Киевского метрополитена в направлении Виноградаря началось в сентябре 2020 года. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что сдача станций “Мостицкая” и “Проспект Правды” запланирована на декабрь 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.04 / Новый кроссовер Toyota Crown показали на первых фото

14.12 / Разумков рассказал, когда могут рассмотреть продление закона об особом статусе Донбасса

28.06 / Эксперты констатировали пользу многодневного голосования

03.08 / Продажи автомобилей в России снизились на 30 процентов

16.05 / Подарок российского болельщика растрогал шведского тренера

22.11 / Обнаружены древние массовые захоронения викингов

18.07 / В Одесской области в ДТП погибли шесть человек, в том числе четверо 23-летних бывших одноклассников

11.09 / Глава “Киевоблгаза” Дронов поздравил коллег с днем нефтегазовой промышленности

19.12 / В Минсоцполитики Украины рассказали, собираются ли повышать пенсионный возраст

15.03 / Компания Wexler прекращает поставки российского дизельного топлива в Украину – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика