С 1 сентября Украина будет вести подготовку офицеров по стандартам НАТО – Таран

“Министерство обороны Украины уверенно движется к достижению очередного этапа военной реформы в результате которой Вооруженные Силы получат оперативные боевые возможности в соответствии со стандартами НАТО. Особую актуальность это приобретает после подтверждения на саммите Альянса 14 июня перспектив членства Украины в НАТО”, – сказал Таран.

Он отметил, что система военного образования Украины активно работает над трансформацией процессов подготовки кадров.

“Рад анонсировать, что уже с сентября 2021 года подготовка офицеров оперативного и стратегического уровней в университете будет происходить по обновленным образовательными программами, разработанными с учетом НАТО-вских процедур планирования и принятия военных решений”, – сказал министр.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, Грузии и Молдовы, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отменить включение США и Чешской Республики в список недружественных стран, отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Отдельно Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина ПДЧ, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

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