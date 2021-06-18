 

“Вяло и нервно”: экс-аналитик ЦРУ о выступлении Байдена после встречи с Путиным

18.06.2021, 21:44, Разное
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В среду, 16 июня, встретились президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден. После переговоров главы государств провели пресс-конференции, рассказав об итогах саммита. Президент Центра политики безопасности США и экс-аналитик ЦРУ Фредерик Флейц прокомментировал выступление хозяина Белого дома перед журналистами.

По мнению бывшего чиновника, Байден показал себя в невыгодном свете. Мол, комментарии президента США звучали “вяло и нервно”. Заняв оборонительную позицию, американский лидер создал впечатление, что он слабак и не способен отстаивать интересы страны, считает Флейц.

Также экс-аналитик ЦРУ заметил, что Путин во время пресс-конференции в Женеве, напротив, выглядел “компетентным и уверенным”.

“[Байден] дал Путину большую дипломатическую победу и ничего не получил для Америки взамен”, – считает Флейц.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что болгарские интернет-пользователи остались под впечатлением от выступления Владимира Путина на пресс-конференции. Один из них заметил, что российский президент был хорошо подготовлен, отвечал “умно, точно и с юмором”.



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