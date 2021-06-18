Мнение: Въезд в Ялту закрыт

Въезд в Ялту официально закрыт, движение на дороге у Ялты ограничено.

В ряде районов города отключено электричество и водоснабжение. Также поврежден газопровод. Три бригады скорой помощи заблокированы на ялтинской подстанции из-за обрушения дороги. Остановлено движение автобусов и троллейбусов. Детей из школ и детских садов будут развозить по домам на военной спецтехнике. К обеду были подтоплены 24 многоквартирных и 63 частных дома. Около 50 человек эвакуированы. В город перебрасываются дополнительные силы спасателей, бригады скорой помощи, дизель-генераторы.

Власти Крыма уже запросили федеральный центр об экономической помощи для ликвидаций последствий стихийного бедствия и выплат пострадавшим гражданам.

Власти настоятельно просят жителей не выходить из домов, покуда продолжается стихийное бедствие.

На заглавном фото спасают девушку, которая собиралась пешком идти в Массандру и попала в поток воды.

А это уже Аксенов в Керчи на броневике Росгвардии осматриевает последствия вчерашнего наводнения.

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