Мнение: Инструмент перехода

Я обращаюсь к теме вакцинации строго с профессиональных позиций. Только профессиональный интерес здесь не в смысле самой болезни (клинической ее составляющей или эпидемиологической — это тема специальная и точно не моя), но с точки зрения динамики социальных процессов, с точки зрения той стадии, в которой находится наша страна (и мир в целом) — стадии катастрофических переходов от неработающих моделей к каким-то другим.

Сюжет «эпидемии» – это сюжет перехода к новой системе. Ее достаточно абстрактно называют «новой нормальностью», не слишком даже пытаясь понять, что это может быть. Кстати, правильно делают, что не вдаются в подробности — их пока нет и быть не может. Все еще крайне зыбко и очень нестабильно. Более того — еще неясно, состоится ли вообще сам переход. Так бывает — фазовые переходы невероятно затратны по ресурсам.

Та же вода — для перехода 1 литра из жидкого состояния в пар ей требуется 540 Ккал, а для нагрева того же количества воды от комнатной температуры в 20 градусов до температуры 100 градусов требуется 80 Ккал (1 калория равна, как известно, количеству тепла на нагрев одного грамма воды на 1 градус). Вода — вещество не самое обычное в плане теплоемкости, но и для других веществ соотношения приблизительно такие же. С социальными системами история та же. Что в целом можно подтвердить на известных и наглядных примерах — революция в Египте привела к власти братьев-мусульман, но переформатировать систему они не смогли, не хватило ресурса — идеологического, организационного, денежного, интеллектуального и так далее. Сломать Джамахирию ливийским повстанцам удалось, построить на ее обломках что-то устойчиво-новое — нет. На сирийской катастрофе (и заодно на коллапсе в Ираке) возникло Исламское государство, но удержать свою устойчивость и закрепить ее — не получилось. Пожалуй, только Талибан из современных национально-освободительных движений имеет наиболее перспективные шансы и вернуться к власти, и удержать ее. Но — фазовый переход занимает не один десяток лет, а сколько ресурсов (материальных и людских) на этом сожжено — можно только догадываться.

В общем — получится ли выйти к «новой нормальности» – вопрос открытый. Пока мы в процессе перехода. Кстати, стоит оговориться, что теперь, войдя в него, вариантов только два: либо мы переходим к какой-либо версии «новой нормальности», либо падаем очень глубоко вниз. Гораздо глубже, чем были в момент начала мировой и страновой катастрофы. Что опять-таки объяснимо — ресурс будет сожжен, а противоречия разрешены не будут. Значит, устойчивым станет состояние с противоречиями более низкого уровня. И снова — всё сначала.

«Эпидемия» – это инструмент перехода. Такой же, как и, к примеру, обе мировые войны. Накопленные противоречия привели к первому глобальному кризису капитализма, который частично был разрешен в 1918 году, но получившийся мировой порядок оказался фрагментированным и не был зафиксирован. Для его фиксации потребовалась Вторая мировая, по итогам которой и был создан ялтинско-потсдамский порядок, держащийся своими остатками и сегодня. Хотя все хуже и менее. На повестке порядок новый. Он и станет той самой «Новой нормальностью». Или не станет. Тут как сложится.

«Эпидемия» – крайне специфический инструмент хотя бы потому, что и противоречия иные. Есть сложная и очень негомогенная смесь субъектов, состоящих из национальных государств, корпораций и финансово-промышленных конгломератов. Противоречия между ними уже не могут быть маркированы привычными по первым двум мировым войнам национальными границами. Сейчас разломы проходят по социальным стратам и группам. Поэтому и «эпидемия» выкашивает не только национальные государства, не только группы влияния, но и целые социальные пласты — тот же средний класс, который сегодня идет под нож практически во всех странах. Карантины – они не против вируса. Карантины – они против среднего класса. А вирус – так, побочный эффект.

В начале нулевых ту же задачу попытались решить через инструмент «международного терроризма», но получилось не очень. Настолько не очень, что как таковой, он на сегодня перестал существовать. Никого уже не пугают страшными и бородатыми мужчинами, обвешанными килограммами взрывчатки. В ходу куда как более страшный враг. Невидимый и не имеющий ни малейших признаков разума. Кстати, не будь вируса, мы бы столкнулись с чем-то иным и похожим. Ну, нашествием пчел-убийц, к примеру. Или комаров-мутантов. Тоже не подарок, так как банальное нашествие саранчи, привычное и регулярное, становится катастрофой для огромных регионов. А представим себе глобальное по всем континентам нашествие невиданных ранее насекомых, выведенных в каких-нибудь лабораториях. Уверен — эффект паники и страха был бы достигнут ничуть не меньший. Вот только вместо врачей-инфекционистов сегодня нас бы по телевизору стращали эксперты-энтомологи. А все остальное выглядело бы точно также, как и сейчас. Страх, ужас и паника и тотальный террор со стороны властей в отношении всё тех же субъектов.

В базе и в сухом остатке остается всё то же самое противоречие капитализма — старый добрый долговой кризис, вызванный кредитным характером капиталистической экономики. Если вы раздаете кредиты со ставкой выше уровня рентабельности производства, вы с неизбежностью дембеля получаете долговой кризис. И никакие высокомудрые эксперты МВФ, ВБ или ВШЭ не смогут это опровергнуть. Хотя заболтать — без проблем.

Уже поэтому «эпидемия» – это чистой воды фейк. Страшный, во многом рукотворный, по-настоящему убивающий огромное число людей. Но — фейк. В основе остается та же задача — кто за всё заплатит. На кого будут списаны накопленные долги, чью собственность перераспределят для их погашения. А так как такая задача есть банальный бандитизм, то его положено прикрыть высокими целями. Ну, вот спасение человечества от страшного вируса — чем не высокая цель? Очень неплохо отвлекает внимание от карманов, в которых деловито шарят чьи-то загребущие руки. Чьи — вполне известно. Кто заработал и продолжает зарабатывать на нынешнем коронавирусном психозе — тот там и шарит.

А всем остальным предложено до хрипоты биться — нужно или не нужно носить маски, вкачивать в себя сомнительные вакцины и считать число заболевших и выживших. Которое вы, кстати, берете из СМИ, которые берут их от тех самых, кто шарит в ваших карманах. Круг лжи замкнулся.

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