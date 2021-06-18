Мнение: Флумеризм в России, новый штамм ковида уже здесь и писатели против антипрививочников

1. Отставание России по темпам вакцинации от ковида, которое может вылиться в сотни тысяч дополнительных смертей, валят сейчас на антипрививочников. Это не вполне верно. Большинство россиян – цивилизованные люди и не отрицают пользу прививок от серьёзных, смертельно опасных заболеваний.

Однако слишком многие считают, что ковид якобы не страшнее обычного гриппа, а значит жёстких мер против него принимать якобы не надо. На Западе для обозначения таких людей используется термин «флумеры» (от английского flu – грипп):

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=floomer

Смертность от обычного гриппа (для большинства недавних вспышек) составляет менее 0,1% (умирает менее 1 заразившегося на 1000 человек).

Смертность от КОВИД-2019, согласно накопленной статистике, составляет 2,1% (умирает 21 человек на тысячу, то есть каждый 50-й):

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_human_disease_case_fatality_rates

Разница в 20 раз, а для молодёжи и среднего возраста – ещё на порядок больше (грипп смертельно опасен в основном для стариков, в отличие от менее избирательного ковида). К тому же ковид проходит заметно тяжелее, длится дольше и грозит неприятными побочками на всю оставшуюся жизнь.

Флумеры, впрочем, формально кое в чём правы. От некоторых исторических штаммов гриппа по уровню опасности КОВИД-2019 принципиально не отличается. Смертность от знаменитого гриппа-испанки 1918 года составляла порядка 2,5% (та же ссылка выше). Тогда в ходе мировой пандемии умерло, по разным оценкам, от 20 до 100 миллионов человек (при гораздо меньшем населении планеты и гораздо худшем развитии коммуникаций – но и при существенно меньшем уровне медицины).

Понадобилось сто лет, чтобы грипп постепенно эволюционировал от тяжёлой и смертельной испанки до нынешних сравнительно безобидных форм. Цель вирусов – не столько уничтожать своих носителей, сколько закрепиться в популяции, поэтому со временем выживают менее опасные штаммы.

Тем не менее, на начальном этапе эпидемии нового вируса, возникшего вследствие случайной мутации, когда число носителей-инкубаторов резко возрастает, могут возникать всё более и более смертельные формы (что, по-видимому, мы сейчас и наблюдаем).

До «вырождения» ковида в менее кровожадные штаммы, наподобие сегодняшнего гриппа, могут пройти долгие десятилетия. Возможно, в 2119 году начнётся какая-нибудь новая эпидемия, и место нынешних флумеров займут ковидеры.

Поэтому, как уже неоднократно говорилось, ковид с нами надолго: он занял место сезонного гриппа (но не привычного гриппа-слабачка, а старого гриппа-убийцы образца 1918 года).

Пересидеть пандемию и остаться в стороне, – в расчёте на то, что за вас вакцинируются другие, – скорее всего, не получится. Если не в этом году, то через год, через два или через три ковид с огромной вероятностью доберётся до вас или до ваших родственников, как ранее регулярно добирался грипп. Вероятность этого огромна, однако с помощью респираторов и вакцины можно резко сократить риск заражения и летального исхода, а также сбить общие масштабы эпидемии, что приведёт к ослаблению вируса и возвращению к нормальной жизни.

2. Врач Александр Соловьёв бьёт тревогу – вспышка заболеваемости ковидом в России может быть связана с новым штаммом, добравшимся до нашей страны:

https://www.facebook.com/alexander.solovyev.7906/posts/1904999886324576

По всей видимости, мы «проспали» момент, когда произошла смена циркулирующего штамма и доминирующее положение занял новый вариант. Иначе сложно объяснить взрывной рост в России. Рост синхронный – новых случаев и госпитализации, что удивляет и неприятно поражает. Обычно, есть отставание в 2-3 недели меду началом изменения эпидемиологической ситуации и значительным ростом госпитализации. <…>

В России проводится очень мало исследований генома коронавируса, что позволяло говорить лишь о нескольких десятках случаев обнаружения новых вариантов, завезенных из Турции и Танзании в апреле, а в последующем говорить об обнаружении десятков случаев внутреннего распространения. Динамика смены штамма, скрытой угрозы, осталась незамеченной до момента взрывного, стремительного роста госпитализаций в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других субъектах.

Динамика прироста новых случаев заболевания, связанная с активным распространением новых вариантов коронавируса после того, как они занимают доминирующее положение, в разных странах разная, что зависит от: 1) уровня коллективного иммунитета, 2) охвата населения вакцинами, 3) скорости введения антиковидных мер и их достаточности.

Вот несколько примеров:

Индия – фаза роста длилась 2 месяца! (март-апрель), увеличение заболеваемости было 25-кратное!

Аргентина – фаза роста длилась 2 месяца (апрель-май), увеличение заболеваемости было 4-х кратное.

Тайвань – фаза роста 3 недели, прирост 29-кратный.

Япония – фаза роста 1,5 месяца, прирост 6-кратный.

Германия – фаза роста 1,5 месяца, прирост 3-х кратный.

Турция – фаза роста 1,5 месяца, прирост 6-кратный.

В каждой из этих стран разные варианты ковида обусловили новый подъем заболеваемости (где-то 3-ю волну, где-то 4-ю, как в Японии).

Распространение варианта Дельты (впервые в Индии) – демонстрирует самые быстрые и продолжительные приросты по новым случаям. Что совсем неудивительно.

Чем опасен Дельта-вариант?

Он более трансмиссивный – если год назад 1 инфицированный передавал ковид 2-2,5 новым людям, после появления варианта альфы в Англии – 4-5, то сейчас 1 инфицированный дельтой передает ковид 5-8!

На пресс-конференции 11.06 в Китае были озвучены следующие эпидемиологические характеристики Дельты (Китай борется с 21.05 с вспышкой ковида, связанной с Дельтой):

– выраженное сокращение интервала передачи вируса (инкубационного периода) – за 10 дней было передано 5-6 поколений вируса!!!

– значительно возросла вирусная нагрузка у инфицированных!!!

В Великобритании вариант Дельта примерно за 1,5 месяца занял доминирующее положение, вытеснив старые штаммы – 90-96% всех случаев сейчас – это Дельта.

Случаи заболевания удваиваются каждые 10 дней при одном из самых высоких уровней охвата населения прививками в мире!

Примерно на 60% увеличился риск передачи инфекции в домохозяйстве при появлении инфицированного. Это означает, что болеть будут семьями (и коллективами).

Какая картина при госпитализации инфицированных Дельта-вариантом в Великобритании?

Частота госпитализации увеличилась в 2,5 раза при инфицировании Дельтой, по сравнению с Альфой (британский штамм), а если сравнивать с исходным штаммом, циркулировавшим весной прошлого года – в 4,1 раза!

33% всех госпитализированных в Великобритании, инфицированных Дельтой – вакцинированы.

32% пациентов, инфицированных Дельтой, лежащих в ОРИТ – вакцинированы как минимум 1 дозой вакцины.

45% погибших из тех, кто был инфицирован Дельтой – получил хотя бы 1 дозу вакцины, 29% – с 2 дозами вакцины.

Последние данные об эффективности вакцин по отношению к Дельте:

Пфайзер – 79% после 2 доз, АстраЗенека – 60% после 2 доз.

После 1 дозы (Пфайзера или АстраЗенеки) – 30-33%!!!

Можно предполагать, что эффективность Спутника будет между показателями эффективности Пфайзера и АстраЗенеки.

Данные о частоте реинфицирования (повторного заболевания):

При инфицировании Дельтой риск развития повторного заболевания выше в 4 раза.

Критерии реинфицирования в разных странах отличаются, но, везде подразумевается повторное положительное ПЦР спустя 90-100 дней от первого положительного ПЦР.

Частота реинфекции в разных странах указывается 4,5%, 12%, 14,8%.

В качестве негативного сценария, можно ориентироваться на то, что до 10-15% переболевших 3-4 месяца назад могут вновь заболеть сейчас. Это очень много!

Общие выводы и прогноз по России крайне тревожный:

1. Сколько может быть новых случаев и как долго может продолжаться фаза роста “новой волны”?

В России, при реализации негативного сценария, связанного с распространением новых вариантов коронавируса, можно будет наблюдать фазу роста заболеваемости продолжительностью 1,5-2 месяца (июнь-июль), с достижением уровня новых ежедневных случаев 52 800 (6 кратный рост)… надеюсь, мы не увидим 25 кратного прироста, как в Индии…

2. Кто будет болеть? Болеть будут все! В первую очередь невакцинированные, но будут болеть и вакцинированные, и переболевшие раньше.

3. Будет ли увеличение тяжелых пациентов?

Да. Будет много тяжелых пациентов разного возраста.

Что делать?

Вакцинироваться ускоренными темпами! Несмотря на снижение эффективности вакцин по отношению к Дельте – вакцины значительно снижают риск госпитализации, тяжелого заболевания и смертности. Не исключают, к сожалению, но значительно снижают!

Нужна более быстрая реакция на угрозу!

Нужно отменять все массовые мероприятия!

Нужно призывать к переводу на режим домашней работы всех, кто может работать дома!

Нужно жестко контролировать соблюдение масочного режима в транспорте и общественных зонах!

Нужно добиваться реальной социальной дистанции и не допускать скопления людей в закрытых помещениях, тем более с плохим воздухообменом!

Нужно больше тестировать на ковид!

Нужно выделять «красные» (неблагополучные по распространению ковида) регионы и контролировать перемещение людей – при въезде в регион с хорошей (относительно хорошей) эпидемиологической ситуацией из «красного» региона нужно обязательно соблюдать самоизоляцию (минимум 7 дней) и тестироваться при выходе из самоизоляции (ПЦР или антигенный тест).

Каждому из нас важно вспомнить и начать соблюдать все рекомендации по профилактике инфекции, основные из которых:

– вакцинироваться

– при первых симптомах заболевания (симптомы ОРВИ и/или расстройства кишечника) – остаться дома, самоизолироваться, сделать тест ПЦР (или антигенный) на ковид.

– избегать необязательных поездок между городами и тем более в другие регионы;

– избегать встреч большими компаниями, особенно в закрытых помещениях;

– носить маски, а лучше респираторы при поездках в общественном транспорте и посещении общественных мест. Не есть в общественном транспорте!

Можно ли добиться успеха в борьбе с ковидом?

А посмотрите на Израиль. <…> Передача в сообществе в среднем 5 в день, 0,5 на миллион населения. Это уровень, на котором отслеживание и изоляция контактов могут остановить передачу.

3. Многие известные общественные деятели в последние дни довольно жёстко выступили против антипрививочников и недвусмысленно призвали россиян вакцинироваться. Приведу фрагмент из собранной журналистами «Фонтанки.Ру» подборки высказываний:

https://www.fontanka.ru/2021/06/15/69970718/

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко прямо выступил за принудительную вакцинацию и поражение в правах тех, кто выступает против уколов и задерживает конец пандемии.

«Мы первыми в мире сделали вакцину от короны. Вакцина оказалась лучшей в мире. А мы — нет. Мы упустили возможность на зависть всему миру и к огромной выгоде для страны и всех нас первыми выйти из пандемии. Не Путин. Не правительство. Не олигархи. Не масоны. Не евреи. И даже не велосипедисты. Мы сами виноваты (и «мы» я пишу исключительности из вежливости, стоило бы «вы, не привившиеся»).

Вы — короноотрицатели и вакцинофобы — придурки. Вы тупые бестолочи. Стоило бы всех вас ограничить в правах и лишить бесплатного лечения от ковида — ну его же все равно нет, так что ничего страшного?

По стране привилось 9%. Среди привившихся разыгрывают автомобили и квартиры — лишь бы уговорить привиться. Просят власти, просят религиозные лидеры. Упрашивают тупых балбесов. Уговаривают. Не помогает. Не прививаются. Не носят маски. На все забили. Само как-нибудь пройдёт. Ну что, дождались третьей волны? Красавы.

А я — будь я Темным Властелином — прививал бы принудительно. Мои чёрные штурмовики ходили бы по квартирам, вышибали двери и ставили прививки. Злобно хохоча при этом.

Ну или — год ссылки и поражение в правах за отказ прививаться. Дуракам нельзя давать право выбора. Дурак всегда выберет неправильно».

Писатель Александр Цыпкин выступил в похожей манере, сравнив тех, кто отказывается от укола, с «темными крестьянами» эпохи Екатерины II.

«Мы полностью заслуживаем того, как живем. На 100%. Как можно было первыми в мире сделать вакцину и так … (плохо провести. — Прим. ред.) вакцинацию, что ковид резко пополз, опять куча смертей и все начинают закрывать?! Ну ладно темные крестьяне при Екатерине не прививались от оспы, несмотря на то, что императрица даже сына привила. Но в 21-м веке, ну прочитайте вы про прививку, ну очевидно, что в ней не может быть ничего неизведанного-чипирующего чисто технологически (уж точно ковид опаснее в разы со смертностью и побочкой), это же не химия непонятная.

Опыт моей семьи врачей. Все привитые либо не заболели (при постоянном контакте с вирусом) либо перенесли очень легко. Для тех, кто в танке. С прививкой можно заболеть, но не умрешь хотя бы. Кому-то мало плюсов? Тут не в бирюльки играют. Тут война, и выбирают между не очень светлыми вариантами.

В Израиле, где пунктик у всех на здоровье, привились все. В ИЗРАИЛЕ. Они идиоты?»<…>

Сергей Лукьяненко, конечно, несколько сгущает краски. Провакцинировалось у нас уже более 11%. Тем, кто недавно переболел, можно не прививаться несколько месяцев (антитела держатся до полугода). Глубоким старикам за 90 с серьёзными заболеваниями, вероятно, лучше ограничиться самоизоляцией. Детей можно прививать в последнюю очередь – в большинстве случаев они переносят ковид сравнительно легко (однако могут быть переносчиками инфекции; в Израиле за вакцинацию подростков 12-15 лет взялись уже после прививки почти всего взрослого населения).

Если исключить эти группы, то вопросы остаются примерно к 50-60% россиян.