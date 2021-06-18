 

В Ленобласти пообещали привившимся оплачиваемый выходной

18.06.2021, 21:28, Новости дня
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Власти Ленобласти решили мотивировать население к вакцинации, пообещав привившимся от коронавируса оплачиваемый выходной.

Власти Ленобласти распорядились привить от COVID-19 к сентябрю в госучреждениях и компаниях отдельных сфер деятельности не меньше 80% сотрудников, пишет «Коммерсант».

Ранее в Ленобласти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан. 

Между тем, руководство АО «АвтоВАЗ» решило финансово стимулировать своих сотрудников вакцинироваться от коронавируса: всем привившимся выплатят премию.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.

Также общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) намерен ввести повышенный кешбэк для вакцинированных от коронавируса туристов.



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