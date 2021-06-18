Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией

Россия продлевает ограничение авиасообщения с Танзанией до 19 июля включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании действующие ограничения по авиасообщению продлены до 19 июля 2021 года включительно», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Ранее оперштаб решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.