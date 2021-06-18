В Москве возбудили более 20 уголовных дел за поддельные сертификаты о вакцинации

В Москве сотрудники полиции возбудили 24 уголовных дела по фактам изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации на территории Московского региона и мошенничестве, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

«Проводятся проверки по выявлению фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Оперативно-розыскные мероприятия направлены на пресечение фактов организации, изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации на территории Московского региона. В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 – по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», одно – по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Из них три уголовных дела направлены в суд», – сообщается на сайте ведомства.

Ранее МВД РФ предупредило об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, несколько уголовных дел уже расследуются.

С начала года Роскомнадзор заблокировал или удалил порядка 150 страниц в интернете с информацией о продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса.