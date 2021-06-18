Запасаться листьями хрена пора уже сейчас: из них можно сделать приправу для крепкого здоровья

Листья хрена обычно не пользуются большим спросом у хозяек. Чаще всего их кладут в маринады для усиления вкуса и аромата. Однако существует и такой рецепт, благодаря которому можно приготовить вкусную недорогую приправу, которая дополнит любимые блюда.

Как подавать

Приправу из листьев хрена можно подавать в нескольких случаях:

к рыбным блюдам;к горячим мясным блюдам;в качестве заправки к салатам.

В холодильнике такая приправа хранится до 6 месяцев. Если смесь заморозить, то срок хранения увеличивается.

Ингредиенты

Для приготовления приправы потребуются:

листья хрена — около 30 шт.;ядра грецких орехов — около 100 г;лимон для получения сока — 1 шт.;стрелки или стебли чеснока — 200 г;базилик — пучок (около 20 г);кинза — 30 г;соль — 1 ч. л. (с горкой);сахар — 1 ч. л.;перец черный или красный (щепотка).

Способ приготовления

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

Листья хрена моют, отделяют мягкие части от прожилок. Последние не используются, их можно выбрасывать.Грецкие орехи измельчают в блендере.Лимон разрезают пополам и отжимают сок. Должно получиться около 50 мл.Стрелки чеснока, листья хрена, кинзу и базилик моют и пропускают через мясорубку. Все ингредиенты смешивают в одной емкости.В емкость к измельченной зелени добавляют растительное масло и лимонный сок. Все тщательно перемешивают.Завершающий этап — добавление пряностей, соли, сахара и грецких орехов.

При перемешивании следует обратить внимание на консистенцию смеси. Если приправа получается слишком густой, в нее можно добавить еще немного масла.

Перед тем как готовить зеленую смесь, необходимо подготовить маленькие стеклянные баночки. Их тщательно моют и просушивают. Готовую приправу раскладывают по баночкам и закрывают крышкой. Емкости сразу отправляют в холодильник. Чтобы добиться более длительного хранения, смесь утрамбовывают, а сверху заливают несколькими ложками оливкового масла.

В числе преимуществ этой приправы называют скорость приготовления, минимальные затраты, длительное хранение и оригинальный вкус.

Некоторые хозяйки рекомендуют использовать приправу из листьев хрена в качестве дополнения к бутербродам и канапе. В таких случаях на ломтик белого или черного хлеба тонким слоем наносят приправу. Сверху укладывают любые другие продукты. Канапе можно приготовить со шпротами, копченой колбасой, кусочками вареного мяса, овощами. Такие рецепты помогут разнообразить стол и при этом не потребуют больших временных затрат.