Как обновить джинсовую куртку или рубашку. Простой способ, который добавит изюминку образу

Джинсовые куртки и рубашки никогда не выходят из моды. Леди могут носить их месяцами, и даже годами. Чтобы выглядеть модно в этом сезоне, читателю не обязательно покупать новую рубашку. Чтобы обновить поднадоевшую модель, достаточно у нее выбелить рукава.

Источником вдохновения для подписчиков стала великолепная Бьянка из Il Etait Une Fois, опубликовавшая фотографии денима из коллекции Дрис Ван Нотена. Белоснежные манжеты рубашки добавляют изюминку образу.

Как получить похожую куртку

Перед тем как отбелить рукава рубашки, нужно выбрать порядком поднадоевшую дешевую модель из джинсовой ткани. Ее следует использовать в качестве основы.

Затем следует определиться с количеством выбеливаемой ткани. Будут ли это белые манжеты или 1/3 рукавов, решать читателю.

Чтобы получить похожую модель джинсовой куртки, нужно просто прополоскать манжеты в воде, а затем замочить их в отбеливателе и оставить на ночь.

К утру читатель получит рубашку с выбеленными рукавами. Остается только прополоскать манжеты под струей холодной воды.

Стоит учитывать, что получить похожий результат можно только с помощью неразбавленного отбеливателя. Этот эксперимент с одеждой не стоит проводить на дорогих моделях. Фотографии, опубликованные выше, помогут понять весь процесс. Снимки говорят сами за себя.