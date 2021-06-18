«Они хотят в тюрьму меня ненадолго посадить»

Следственный комитет начал предвыборную кампанию петербургского депутата Максима Резника.



Максим Резник. Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Утром 17 июня к беспартийному депутату Законодательного собрания Петербурга Максиму Резнику пришли с обыском в рамках уголовного дела о незаконном приобретении, хранении или сбыте наркотиков (ст. 228 УК РФ). Следователи пришли в квартиру, где проживает парламентарий, на его дачу и по месту регистрации. До этого Резник проходил в деле в качестве свидетеля, но теперь его статус изменили на подозреваемого и задержали как минимум до утра 18 июня.

Три обыска и один депутат

Сотрудники правоохранительных органов в квартиру к Резнику вошли в его отсутствие — дома была его жена Ксения Казарина. Глава его предвыборного штаба и муниципальный депутат МО «Морской» Ольга Галкина рассказала, что

силовиков не смутило наличие положительного результата теста на коронавирус у Ксении — обыск все равно провели.

Помощник Резника Антон Горбацевич сказал «Новой газете», что из квартиры изъяли кулинарные весы и ключи от банковских ячеек. Сам Резник на тот момент находился на даче, куда следователи тоже направились. Утром сотрудники СК посетили квартиру матери депутата, где тот зарегистрирован, но они вместе с сыном были на даче. «Видимо, не хотели ломать дверь, — пояснил Горбацевич. — Когда забрали его с дачи и повезли в СК, завезли еще на обыск туда».

После третьего обыска Резника доставили в Следственный комитет. Адвокат Георгий Джанашия в разговоре с «Новой газетой» отметил, что с подзащитным встретился только в СК и ему сложно сказать, как прошли обыски и что было изъято на даче и в квартире. «Сегодня было только задержание Максима Львовича в качестве подозреваемого по уголовному делу, а все следственные действия, в том числе допрос, будут проходить завтра утром, — рассказал Джанашия. — Максим Львович потребовал обеспечить его право на защиту, пригласить основного адвоката, с которым они работали в том числе в рамках данного уголовного дела. Его адвокат будет завтра утром». Правоохранители отправляют Резника на ночь в изолятор временного содержания. Будут ли арестовывать депутата, следствие решит 18 июня.

Злосчастные баночки

Дело, в рамках которого задержали Резника, завели после обысков у его родственника Ивана Дорофеева 9 марта. Депутат тогда рассказал СМИ, что как раз выходил из квартиры, когда к ней подошли полицейские.

Адвокат Дорофеева Тимур Рзаев сказал «Новой», что во время обыска у его подзащитного изъяли стебли наркотического растения, по этому факту было возбуждено одно уголовное дело на Дорофеева. Также сотрудники СК изъяли баночки из-под жевательной резинки «Ментос» с «веществом». По словам Рзаева, это стало причиной возбуждения другого уголовного дела, в котором уже фигурирует Резник.

«Он проходит свидетелем по делу с баночками, — сказал Рзаев до изменения статуса депутата по делу. — Там обвиняемого вообще нет: дело возбуждено в отношении неустановленного лица».

Следствие обвиняет Дорофеева в незаконном хранении и/или сбыте наркотиков (наркотических растений) в значительном размере (п. б ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и покушении на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ). Невский районный суд арестовал родственника политика 11 марта. Сейчас, по словам адвоката, Дорофеев находится в СИЗО-1.

Максима Резника два раза приглашали для дачи показаний в апреле. Первый раз в Следственном комитете парламентарий пробыл почти три часа и сдал тест на ДНК. Второй раз ему задавали уточняющие вопросы.

Мать Дорофеева Лиза Михайлова и его адвокат Тимур Рзаев еще в марте заявляли о давлении на политика. По словам Рзаева, от Дорофеева требовали рассказать, «как все было на самом деле»

и пообещали изменить меру пресечения, если он даст показания на депутата.

«Следствие не работает, никого не допрашивают, — добавил адвокат. — Все будто ждут какого-то завершения по расследованию дела по этим баночкам злосчастным. Никаких мероприятий не проводится по нашему делу».

Вечером 17 июня Следственное управление СК по Петербургу заявило, что в рамках расследования дела Дорофеева «проведен комплекс мероприятий»: экспертизы и допрос более десяти свидетелей. Это позволило собрать достаточно доказательств для предъявления Резнику обвинения в незаконном обороте наркотиков.

По данным следствия, Резник, обладающий особым правовым статусом, имея умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, не позднее 9 марта 2021 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство — каннабис (марихуану), включенное в Список I наркотических средств «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов, подлежащих контролю в Российской Федерации», массой 18,2 грамма».

Максим Резник. Фото из фейсбука Андрея Морева

Отстреливаться не буду

Депутат Резник регулярно, в том числе и с трибуны Законодательного собрания, выступал с критикой Смольного, Кремля и в поддержку Алексея Навального. Спикеру петербургского парламента и главе «Единой России» в городе Вячеславу Макарову выражения беспартийного коллеги не нравились — он всегда отключал Резнику микрофон, стоило тому упомянуть Навального или начать критиковать власти. Так, 27 января Макаров лишил депутата микрофона, когда тот с трибуны начал говорить об уличных протестах и расследовании Навального о предполагаемом дворце Путина в Геленджике.

В апреле Резник в соцсетях рассказал, как

к нему на улице обратились неизвестные, посадили в машину и предложили осудить предстоящую акцию в поддержку Навального. Дескать, если он этого не сделает, то станет не свидетелем, а обвиняемым по делу о наркотиках. Депутат отказался.

На своих страницах в социальных сетях Резник высказывал поддержку Алексею Навальному и его организациям. Ранее Московский городской суд признал связанные с Навальным организации «экстремистскими», а президент подписал закон о запрете участвовать в выборах людям, поддерживавшим такие организации. Из-за этого у петербургского депутата могли возникнуть проблемы с выдвижением на выборах в новый состав ЗакСа. Резник планировал пройти в седьмой созыв парламента по 21-му одномандатному избирательному округу при поддержке партии «Яблоко», но там пока не подтвердили его выдвижение.

5 июня на открытии своего штаба Резник объявил свой лозунг: «"За Петербург — против "Единой России"». Журналисты на этой встрече задавали ему вопрос о возможности вероятного давления на него в рамках избирательной кампании. Депутат напомнил, что давление на него уже есть, и давно, и, вероятно, продолжится. Он живет в таком состоянии с 2019 года, когда после разгона общедемократической колонны на шествии 1 мая ряд СМИ из медиахолдинга Евгения Пригожина начали регулярно писать про депутата в негативном свете и следить за ним и его семьей. Сначала издания обвиняли парламентария в том, что он подставил своих соратников под задержания на шествии, затем его регулярно обвиняли в якобы употреблении наркотиков.

Депутат считает, что обливание грязью — вчерашний день. Сейчас людей сажают в тюрьму и травят. «Я слышал, что они хотят в тюрьму меня ненадолго посадить, чтобы я документы не мог сдать, — сказал депутат на открытии штаба.

— Ну какие там могут быть в головах планы? (…) Если меня захотят арестовать, я отстреливаться и уходить в горы на лошадях не буду. И уезжать не собираюсь. (…) Я хочу бороться и буду бороться, пока есть такая возможность».

София Саттарова

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