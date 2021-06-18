Модное дежавю: Софи Уэссекская повторила на Royal Ascot свой образ со свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Сегодня вблизи Лондона завершился четвертый день масштабных королевских скачек Royal Ascot. Одновременно спортивное и светское мероприятие приковало к себе взгляды модных экспертов и поклонников британской королевской семьи. Если первые получили свою порцию ярких нарядов, то вот вторые были изрядно разочарованы: мало того, что за эти дни на скачках так и не были замечены ни королева Елизавета II, ни Кейт Миддлтон, ни принц Уильям, но даже принцессы Евгения и Беатрис пропустили это мероприятие. К тому же в сегодня, пятницу, на ипподром не заехал ни один из членов монаршей семьи. Поэтому мы решли вспомнить, чем запомнился вчерашний, третий день скачек.

Так, уже Софи Уэссекскую и Зару Тиндалл соврешенно точно можно назвать главными представителями королевской семьи на этом мероприятии. Жена принца Эдварда и дочь принцессы Анны ежедневно радуют зрителей своими изящными выходами. Накануне Зара приехала в Аскот в темно-синем коротком платье Erdem с цветочным принтом и розовыми аксессуарами в виде шляпки, клатча и лодочек, а Софи была в зеленом топе-рубашке, плиссированной юбке Susannah с “пляжным” принтом в виде пальм. Шляпку к наряду она подобрала с историей – смахнула пыль с кремового головного убора с декором из роз, в котором присутствовала на церемонии бракосочетания Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году.

Софи Уэссекская, 17 июня 2021 года Софи Уэссекская, 29 апреля 2011 года Зара ТиндаллТакже в королевской ложе в течение дня были замечены: вновь холостой Питер Филлипс и бывшая девушка принца Гарри, журналистка Натали Пинкхэм, принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоуренс – последние воссоединились на скачках после того, как Анна днем ранее общалась со своим бывшим возлюбленным, Эндрю Паркер-Боулз.

Натали Пинкхэм, Питер Филлипс и Зара Тиндалл

Принцесса Анна, Тимоти Лоуренс и гостья скачек Зара Тиндалл Принцесса Анна