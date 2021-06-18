 

То, как Байден критикует отношения Пекина и Москвы, оскорбляет Россию

18.06.2021, 21:06, Разное
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Редакционная статья  Global Times  

Published: Jun 18, 2021 

 Во время пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, президент США Джо Байден  изо всех сил пытался вбить клин между Китаем и Россией. Байден сказал: «Россия сейчас находится в очень и очень трудном положении»,  «Китай   прессует её». Он также сказал, что «граница с Китаем  [у  России] протяженностью в несколько тысяч миль. Китай движется вперед … стремясь стать самой мощной экономикой в ​​мире, а также  обладать  самой большой и самой мощной армией в мире. Вы [Россия] в ситуации, когда ваша экономика находится в затруднительном положении”.

Байден  наверное постеснялся  говорить такую ​​ерунду во время личной встречи с Путиным, потому что, если бы он это сделал, Путин, скорее всего, немедленно опроверг бы его. Подобное беспочвенное провокационное утверждение,  когда кто-то смотрит на одну из самых могущественных стран мира как идиотку – это оскорбление  русского народа.

Какая страна стратегически давит на Россию? В чем причина экономических трудностей РФ в последние годы? Огромное количество очевидных фактов говорит  об  этом. Вал  вреда, ущерба,  убытков  обрушили на Россию  именно США, а Байден просто хочет переложить вину на Китай. Такое зазеркалье возможно  только при серьезном  поражении  мозга политическим аутизмом  и нарциссизмом.

После распада Советского Союза США оказали невероятно жесткое давление на стратегическое пространство России. НАТО расширилось на восток, включив в него все бывшие страны Варшавского договора, и расширило свои границы до трех балтийских государств, которые находились под влиянием Советского Союза. Стратегическое пространство РФ было почти  полностью  занято  НАТО, а политика США по оказанию давления на Россию была экстремально  жесткой. В истории редко бывало такое жестокое одностороннее давление в  отношениях  между крупными державами.

По мнению многих сторонних наблюдателей, Россию прессовали достаточно долго. Но когда США и Запад хотели отрезать Украину,  «пуповину соединяющую  её  Россией», Москва решила нанести ответный удар.

Экономические трудности РФ напрямую связаны с санкциями, совместно введенными США и другими странами Запада. Согласно российской статистике, только США ввели более 90 санкций против России. Вместе с европейскими санкциями в западном “черном списке” в настоящее время находится более 400 российских физических  и более 500 юридических лиц. Объем торговли между Россией и Европой в 2013 году составлял около 410 миллиардов долларов, но в 2020 году он упал до 219 миллиардов долларов. Санкции США и Европы повлияли на энергетическую и военную промышленность РФ и перекрыли прежние каналы финансирования России. Кроме того, США и Европа также ослабили рубль, что привело к его резкому обесцениванию.

Из-за относительно большой неопределенности в деловой среде в РФ часть капитала продолжает утекать  из России, в то время как западные инвесторы не решаются выходить на российский рынок.

Сухопутная граница между Китаем и Россией действительно длинная, но это бесспорная и очень мирная граница. Между людьми по обе стороны границы ведутся активные экономические обмены. Китай и РФ являются стратегическими партнерами по сотрудничеству, и их взаимное доверие имеет прочную политическую основу. Отвечая на провокационные вопросы американских журналистов, Путин четко ответил, что Пекин не представляет угрозы для Москвы, а Китай – дружественная страна. Он также сказал, что, что более важно, в силу характера и уровня отношений между Китаем и Россией РФ не «встревожена» развитием Китая.

Ежегодный товарооборот между США и Россией составляет всего более 20 миллиардов долларов, в то время как торговля между Китаем и Россией превышает 100 миллиардов долларов. В то время как США ввели блокаду РФ в области высоких технологий, сотрудничество в сфере высоких технологий между Китаем и Россией становится все более активным. Две страны недавно выпустили дорожную карту для международной лунной исследовательской станции. В прошлом месяце лидеры двух стран запустили китайско-российский проект сотрудничества в области ядерной энергетики по видеосвязи. Китай импортировал 83,57 миллиона тонн сырой нефти из РФ в 2020 году, и две страны взаимно поддерживали друг друга в области энергетической безопасности.

Слишком много фактов, раскрывающих угрозы и давление США в отношении России. Обвинение Байдена в том, что Китай “давит” на Россию, не более чем ложь. Личное общение между лидерами РФ и США помогает обеим сторонам улаживать разногласия, и Китай приветствует это. Но, надеюсь, Байден и его администрация не будут ожидать слишком многого от этого и от глупой идеи подрыва китайско-российских отношений. Комплексное стратегическое партнерство Китая и РФ прошло испытания и стало незаменимым общим стратегическим ресурсом двух стран. С одной стороны, Путин признал конструктивность встречи с Байденом, но с другой стороны, он также сказал, что не питает иллюзий по поводу отношений с США: «Иллюзий нет и быть не может».

Illustration: Liu Rui/GT



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