Первые фото нового пикапа Toyota Tundra попали в сеть

Опубликованы снимки новой версии пикапа Toyota Tundra TRD Pro.

Ранее рассекретили тизерные изображения экстремальной модификации, тогда как модель полностью соответствует данным изменениям. Отличить пикап не составит труда по переднему бамперу, решетке радиатора, светодиодной оптике и другим элементам. Техническая начинка автомобиля пока умалчивается. Предполагается, что новый пикап выполнен на платформе, задействованной для Land Cruiser 300.

Инсайдеры прогнозируют, что новая версия пикапа получит 4-литровый турбированный двигатель с отдачей свыше 600 л.с., а также 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Остальные данные о модели пока умалчиваются. Дата выхода на рынок пока не объявлена производителем.