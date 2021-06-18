Из-за глобального потепления комары перестанут исчезать зимой

Все хорошо летом, вот только комары докучают. А знаете ли вы, что глобальное потепление может превратить эту проблему в постоянную? Зимой насекомые, которые, кстати, также разносят опасные заболевания, смогут жить своей нормальной жизнью без «консервации» личинок.

К такому выводу пришла группа ученых из университета во Флориде. Они исследовали колонии комаров, живущие на границах субтропического и умеренного климатического пояса. В результате было установлено, что со временем им не понадобится зимняя спячка.

Чем это грозит нам с вами, пока до конца неизвестно. Как минимум, отдохнуть от комариных укусов зимой уже не удастся. Но будет гораздо хуже, если начнет распространяться всякая зараза.