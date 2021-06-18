К концу XXI века потопы в прибрежных районах могут происходить в 50 раз чаще

Примерно в 50 раз чаще к концу XXI столетия будут затапливаться различные сооружения в прибрежных районах. Об этом говорят ученые, поясняя еще одно следствие происходящего глобального потепления.

Проблема в том, что на побережье Мирового океана расположено большинство крупнейших городов. Немало мегаполисов также стоят на крупных реках.

В зоне повышенной опасности окажутся не только города в Юго-Восточной Азии и на островах. Также угроза затопления невероятно возрастет на побережье Соединенных Штатов, в Северной Европы, особенно, в Скандинавии. По словам ученых, негативные последствия станут заметными уже к середине текущего столетия. А до конца века они станут намного серьезнее.