 

Ученые рассказали о масштабах пересыхания рек на Земле

18.06.2021, 21:02, Новости дня
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Сокращение осадков и участившиеся засухи приводят к тому, что множество рек и ручьев на Земле периодически пересыхают на достаточно длительный период. Группа ученых из Франции и Канады решила определить масштабы данной проблемы, и ее участники сами были шокированы полученными результатами.

Как оказалось, сезонным пересыханиям, которые происходят из года в год, уже подвержены 60% проточных водоемов на Земле. Речь идет об общей длине ручьев и рек, составляющей 30 миллионов километров, говорят эксперты.

Всего их насчитывается 64 миллиона. Из них только в руслах 13 миллионов рек и ручьев вода течет круглый год. Правда, в летний период и там уровень воды резко уменьшается. Таково следствие изменений климата.



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