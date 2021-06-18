Блогер Валя Карнавал впечатлила поклонников весьма пышными формами

Популярная певица и блогер Валентина Карнаухова, более известная под псевдонимом Валя Карнавал, разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором продемонстрировала подписчикам весьма пышные формы. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованной в микроблоге фотографии красотка запечатлена облаченной в атласный бежевый жакет и нюдовые брюки с завышенной талией. Фоном снимка служит гримерная комната звезды TikTok: на заднем плане видна стойка с вешалками, а под зеркалом, перед которым фотографируется Валя Карнавал – характерные аксессуары для нанесения женского макияжа. Хозяйка аккаунта позирует, глядя в объектив своего смартфона, при этом примечательной деталью образа является оригинальный крой жакета, позволяющий лицезреть немалую часть пышного бюста красавицы. Блогер не посчитала нужным делиться с подписчиками какими либо откровениями, сопроводив эффектное фото лишь интригующим эмодзи в виде черного скорпиона.



Изображение взято с: [email protected]

Большинство фолловеров не сдержало своего восхищения обворожительной внешностью звезды и особенно – внушительными объемами её груди. Однако, как выяснилось, именно эта часть тела Вали Карнавал вызвала и массу критики со стороны некоторой части подписчиков, периодически сдобренной нецензурными словечками. Впрочем, стоит отметить данная критика была скорее не враждебной, а иронической: поклонники пышногрудой знаменитости, к примеру, выражали опасения, что её полушария вот-вот “вывалятся” из одежды. За день пост набрал более 650 тысяч “лайков”.

Источник: www.instagram.com