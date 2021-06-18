“Инвестиции, новые рабочие места, развитие территорий”. Сенниченко рассказал о приватизации в Украине

“На форуме “Украина 30″ были представители Офиса президента, Кабинета Министров, Верховной Рады. Все они дали четкий сигнал – приватизация должна состояться! То есть позиция всех ветвей власти осталась неизменной и консолидированной: приватизация нужна и она состоится. Олигархи не должны влиять на этот процесс”, – сказал Сенниченко.

Он отметил, что в Украине функционирует несколько тысяч госпредприятий, которые генерируют убытки для страны.

“В Украине около 3600 государственных предприятий. Часть из них вообще не функционирует, приносит не только доход, а наоборот наносит государству ущерб. Это миллиарды гривен наших с вами налогов. Государство больше не в состоянии выдерживать финансовую нагрузку за убыточные предприятия. А вот частный бизнес, инвесторы заинтересованы в приобретении таких активов. Потому что частный бизнес более мобильный, он оперативно реагирует на рыночную конъюнктуру, внедряет инновации, способен обеспечить необходимые инвестиции чтобы эти предприятия стали конкурентными и приносили прибыль”, – добавил глава ФГИ.

Сенниченко подчеркнул, что “приватизация – это не только средства в госбюджет”. “Это и новые рабочие места, и налоги, и база для налогообложения, новая жизнь предприятий и комплексное развитие территорий”, – сказал он.

Глава фонда напомнил, что в 2021 году в госбюджет должно поступить 12 млрд грн от приватизации. В частности, на аукционы большой приватизации должны быть выставлены Объединенная горно-химическая компания, завод “Большевик”, “Президент отель”.

“Первым объектом, который будет выставлен на аукцион, станет Объединенная горно-химическая компания. Я уже неоднократно рассказывал, что благодаря абсолютной прозрачности, открытию полной информации о предприятии нам удалось увеличить стартовую цену с 2,1 млрд до 3,7 млрд грн. Мы открыли всю информацию о предприятии, несколько раз меняли менеджмент, чтобы лишить олигархов влияния”, – заявил Сенниченко.

Контекст:

С 2020 года Фонд госимущества провел более 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило около 4,5 млрд грн.

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