В Минагрополитики спрогнозировали, когда в Украине снизится цена подсолнечного масла

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил в интервью “Фактам”, которое вышло 16 июня.

Журналист отметила, что в Украине в последнее время резко выросли цены на подсолнечное масло и сейчас его стоимость составляет около 60 грн за литр. Она добавила, что эксперты причиной резкого роста цен называют нерегулированный экспорт.

“Вопрос стоимости подсолнечного масла – это вопрос мировых рынков. Цена на них выросла. Уже через три месяца стоимость подсолнечного масла вернется к обычной. Поскольку в этом году Украина посеяла рекордное количество подсолнечника, цена сбалансируется очень быстро. Потому что рынок все отрегулирует. С этим проблем не будет”, – ответил Лещенко.

В 2020 году урожай подсолнуха в Украине сократился на 2 млн тонн – до 13,1 млн тонн, однако страна осталась в лидерах по объемам экспорта в мире, отмечал “Укринформ”.

Контекст:

В апреле в продуктовых сетях стоимость литра подсолнечного масла колебалась в пределах 50–60 грн, в некоторых цена превышала 70 грн за литр.

На фоне роста цен Министерство экономики Украины предложило ввести нулевой объем квоты на экспорт семян подсолнуха. Инициативу объясняют необходимостью стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке. В пояснительной записке (.rtf) к постановлению Минэкономики, опубликованному 20 апреля, сказано, что по сравнению с апрелем прошлого года экспортная стоимость подсолнечного масла выросла более чем в два раза.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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