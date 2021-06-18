 

В Раде готовят законопроект о критериях безопасности для проведения выборов в Донецкой и Луганской областях – Корниенко

18.06.2021, 20:54, Новости дня
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“Согласно закону, проведение выборов в Донецкой и Луганской областях регулируют военно-гражданские администрации (ВГА) вместе с Центральной избирательной комиссией. Если ВГА не видит условий безопасности, то ЦИК не объявляет там выборы. Здесь вопрос к ВГА и ЦИК, как они это отработают в этот раз. Мы со своей стороны при обсуждении изменений в Избирательный кодекс предложили новую модель всех этих процессов, связанных с выборами, и усилили конкретность. Скоро мы будем вносить законопроект. Есть идея определить конкретные критерии, по которым СНБО будет решать, возможно или нет. ВГА будет обращаться в СНБО и СНБО как один из ключевых органов в Украине будет все это определять”, – объяснил нардеп.

На уточняющий вопрос, зарегистрируют ли этот законопроект до конца текущей сессии Верховной Рады, парламентарий отметил, что законопроект еще обсуждается. Возможно, через несколько недель документ появится, уточнил он. 

Контекст:

В августе вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что выборы на Донбассе должны пройти по специальному закону, но на данный момент условий для проведения выборов там нет.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что проведение местных выборов на Донбассе возможно, но этому должно предшествовать освобождение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Центральная избирательная комиссия Украины 8 августа 2020 года определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы.

В перечень таких территорий вошли 10 общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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