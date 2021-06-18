 

За четыре месяца 2021 года в Украине умерло 242 тыс. человек – Госстат

18.06.2021, 20:54, Новости дня
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За первые четыре месяца этого года в Украине умерли 242 671 человек, в прошлом году за такой же период – 195 287, то есть умерло на 24% больше, чем в 2020-м.

Численность населения в Украине на 1 мая этого года составила 41 млн 442,6 тыс. человек.

“Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 37 живорожденных”, – отметили в Госстате.

Контекст:

В течение 2020 года численность населения Украины уменьшилось на 314,1 тыс. человек. Численность населения в Украине на 1 января 2021 года составила 41 588 354 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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