США приостановили пакет военной помощи для Украины – Politico

Совет национальной безопасности США поручил подготовить пакет помощи на фоне наращивания войск РФ у границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Рассмотрение этого предложения отложили после объявления России о выводе войск и накануне встречи президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Один из собеседников Politico сказал, что пакет помощи дейстует и его могут быстро отправить в Украину. Ключевые позиции в пакете военной помощи Украине – системы ПВО ближнего действия, стрелковое и противотанковое оружие, указали два других источника издания.

Контекст:

Министерство обороны США 11 июня утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие.

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд как в области безопасности, так и вне ее.

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