 

Розоволосый призывник посмешил пользователей Сети

18.06.2021, 20:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По повестке в призывной пункт в военкомат Батайска пришел молодой человек в юбке и с розовыми волосами, передает “Царьград”. Сам 22-летний парень себя считает девушкой и даже находится в процессе смены пола. Опубликовавший фотографии пользователь Сети добавил, что молодого человека зовут Роман и он пойдет в ВДВ. Отмечается, что это была шутка – парня отправили домой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / СК возбудил новое уголовное дело из-за портрета Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

21.05 / Ученые представляют самые эффективные оптические ректенны — устройства, получающие энергию от тепла

18.02 / Начало жизненного пути Рустама Гильфанова

19.03 / Мнение: Помощью “Чирику”. Итоги

03.09 / В Зимбабве полицейские увидели двух гоблинов и в страхе сбежали

20.05 / WalletsClub хочет стать «Visa для электронных кошельков» во всем мире

18.12 / Путин назвал главную проблему 2020 года

22.08 / Мнение: Навальный все-таки смог в 2020 уехать в отпуск за границу!

15.04 / Американцев возмутили нападки Байдена на Россию: Клоун

09.10 / В элитной гимназии в Уфе учительница ударила ребенка головой о парту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика