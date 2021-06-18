Розоволосый призывник посмешил пользователей Сети

По повестке в призывной пункт в военкомат Батайска пришел молодой человек в юбке и с розовыми волосами, передает “Царьград”. Сам 22-летний парень себя считает девушкой и даже находится в процессе смены пола. Опубликовавший фотографии пользователь Сети добавил, что молодого человека зовут Роман и он пойдет в ВДВ. Отмечается, что это была шутка – парня отправили домой.