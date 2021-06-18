 

Названы симптомы заражения индийским штаммом коронавируса

18.06.2021, 20:46, Разное
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Власти Индии подтвердили появление нового штамма коронавируса в марте 2021 года. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он попал в 50 стран, в том числе и в Россию. Этим эксперты объясняют резкий рост числа зараженных в Москве.

По словам Татьяны Голиковой, симптомами заражения индийским штаммов коронавируса являются насморк, боль в горле, головная боль. Вице-премьер отметила, что подхватившие эту инфекцию люди зачастую используют обычные противовирусные средства, иногда антибиотики, принимая свое состояние за обычное простудное заболевание.

Поскольку практически невозможно почувствовать разницу между болезнями, необходимо при первых симптомах обращаться к врачу и делать ПЦР-тест, отметила Голикова. Также она сообщила, что в последнее время у молодых людей, которые редко обращаются к доктору, спустя несколько дней запускается очень сложный механизм развития ковида, поэтому, как следствие, их состояние ухудшается.

Напомним, ранее профессор Анатолий Альтштейн рассказал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России. По словам эксперта, вирус продолжает приспосабливаться, поэтому все больше людей будут болеть.



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