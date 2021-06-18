Мнение: Новости обязательной вакцинации

Новости принудительной вакцинации.

1. Основная масса новых заболевших заразились уже новым, "индийским" штаммом коронавируса. Таких по заявлению Собянина 89%.

Относительно эффективности российских вакцин против индийского штамма, то как заявляют индийцы, у них в текущих реалиях российский "Спутник" самая закупаемая иностранная вакцина https://peterburg-news.ru/2021/06/17/asif-ikbal-prezident-indijskoj-torgovo-ekonomicheskoj-organizaczii-zhiteli-indii-schitayut-rossiyu-samym-nadezhnym-proizvoditelem-vakczin/ (там еще по ссылке индиец заявляет, что благодаря СССР в 70-80х годах Индия превратилась в промышленную и научную державу, что обуславливает тесные связи Индии и России, мол индийцы помнят добро).

2. В Москве ограничено оказание медицинской помощи для лиц без вакцинации. Для экстренных и тяжелых случаев оказание мед.помощи без изменений.

Новые меры по оказанию плановой помощи введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов.

Соответствующий Приказ был утверждён Департаментом 16.06.2021 с редакционной ошибкой. Исправленный документ подписан сегодня, 18.06.2021.

У человека, находящегося в больнице, в силу состояния здоровья и заболевания, которое стало причиной госпитализации, априори ослаблен иммунитет. Для таких пациентов особенно опасно заболевание коронавирусом. Исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно. Поэтому риск его заражения, в случае занесения вируса на территорию больницы повышен. После операции в случае заражения резко возрастает риск тяжелых осложнений вплоть до летального исхода.

И статистика подтверждает это. Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера – уже почти 200.

В связи с этим, для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией.

При этом права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке будут госпитализированы. Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией. Кроме того, в городе созданы большие мощности для вакцинации. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, в торговых центрах и других популярных общественных пространства.

Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи.

Экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации. Вся экстренная помощь оказывается как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме.

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/5712.html – цинк

3, Также в Москве откроются "безковидные рестораны" (до 20 штук), куда пускать будут только при наличии вакцинации. Работать там будут только вакцинированные официанты.

В ближайшие полтора месяца в столице введут бесковидные рестораны. В них будут пускать только тех, кто вакцинировался от коронавируса. Вход осуществляется по QR-коду, который можно получить на портале Госуслуг. В таких заведениях все сотрудники привиты, а внутри нет ковидных ограничений, включая время работы.

Первые подобные места запустят уже завтра, 19 июня. Детей со взрослыми будут пускать без ограничений. На старте будет доступно от 15 до 20 ресторанов.

https://www.iphones.ru/iNotes/v-moskve-poyavyatsya-beskovidnye-restorany-so-shodom-po-qr-kodu-06-18-2021 – цинк

4. Мировые суды в Москве будут принимать к рассмотрению дела только тех граждан, которые вакцинировались или имеют соответствующую справку о наличие антител.

Еще ряд учреждений так же заявили о реализации подобного подхода.

5. У нас в Севастополе тоже вчера власти анонсировали использование передового московского опыта и уже вовсю идет разговор об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Помимо Москвы и Московской области обязательную вакцинацию вводят на Сахалине, в Туле, Кемерово. Главный санитарный врач России Попова подтвердила, что "при необходимости, обязательная вакцинация будет вводиться и в других регионах страны". Решение об этом будут принимать местные власти. Кремль уже традиционно отказался от ввода общей обязательной вакцинации, но поддержал решения отдельных губернаторов, которые это делают.

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