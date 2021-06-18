 

Мнение: Отказ в праве на жизнь

18.06.2021, 20:36, Разное
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Плановая медицинская помощь в столице будет оказываться только при наличии у пациентов антител к коронавирусной инфекции. Об этом, как сообщает «Интерфакс», объявил в пятницу столичный департамент здравоохранения. «Мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», – заявили в пресс-службе Депздрава.

Ну, вообще-то это стопроцентная 105 статья с отягчающими признаками (убийство двух и более лиц, по предварительному сговору, группой, в отношении заведомо беспомощной жертвы – тут весь букет из всех возможных пунктов). Неоказание плановой помощи – это невовремя сделанная операция по показаниям и перевод человека из состояния хронического заболевания в необратимую острую стадию. Для чего, собственно, плановая помощь и оказывается – чтобы купировать проблему до того, когда она станет смертельной.

Это уже точно не медицина. Для этого людоедства нужно создавать отдельное определение и название.

Я хотел бы только напомнить, что Собянин вчера сообщил о том, что "всплеск заболеваемости" власти не ожидали. Они рассчитывали, что всё будет "приходить в норму", а тут вот такое. То есть – именно эти люди в очередной раз феерически все провалили, но расплачиваться за их просчеты и провалы должны те, которым теперь будет отказано в помощи. Подыхайте дома.

Эта власть вся целиком заслуживает только одного. Причем не нужно даже особо разбираться в том, что каждый их них сделал. Сам факт того, что он был в штатном расписании или членом соответствующей общественно-политической структуры, обслуживающей власть, вполне достаточен для вынесения обвинительного приговора. Более бесчеловечной власти в России, наверное, и не было никогда. Это обычное бешеное зверьё.

Источник: Эль Мюрид



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