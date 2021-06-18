Мнение: Где на самом деле хотят жить россияне, регионы-лидеры по неравенству и провал финансирования Кавказа

1. Российская мечта не слишком-то отличается от классической американской мечты, – если, конечно, верить данным опроса «Яндекс.Недвижимости». Почти половина россиян хотят жить в собственном двухэтажном доме за городом, и для воплощения этого плана в жизнь большинству предстоит ещё немало поработать:

https://lenta.ru/news/2021/06/11/dom_mechty/

Большая часть респондентов в возрасте от 18 лет отметила в качестве подходящей для себя недвижимости загородный дом в два этажа — 48 процентов из тысячи опрошенных. Жизнь в квартире устраивает 27 процентов россиян, четверть взрослых участников опроса проголосовали за вариант с таунхаусом в черте города.

Как отмечают аналитики, только 15 процентов респондентов владеют жильем за городом. В квартирах проживают 81 процент участников опроса, остальные четыре процента — в городских частных домах. Среди основных требований к жилью, которые озвучивают россияне, развитая инфраструктура (так ответили 63 процента людей), на втором месте — безопасность района (61 процент).

Значимыми условиями для комфортной жизни для 56 процентов опрошенных стали транспортная инфраструктура и уровень шума в районе, для 39 процентов поучаствовавших в опросе россиян среди критериев подходящей недвижимости — детские сады, школы и поликлиники поблизости.

Больше половины россиян считает, что на одного человека в семье должно приходиться не менее одной комнаты. Важно для 63 процентов опрошенных, чтобы в жилье была просторная кухня, просторный балкон или лоджия (58 процентов). Хорошие соседи также влияют на качество жизни в доме или квартире, считают 56 процентов респондентов. Каждый пятый житель России обращает внимание на удобство дома для людей с ограниченными возможностями здоровья, мам с маленькими детьми. Почти каждый третий опрошенный мечтает сменить место жительства, остальных устраивает свой дом или квартира.

Это выглядит несколько парадоксально: несмотря на все мечтания, две трети довольны своим нынешним жильём. Значит, не так уж плохо живут россияне.

Если бы я был моложе, я бы предложил нашей строительной отрасли учесть мечты молодых граждан страны (именно они, по-видимому, составляют основу аудитории «Яндекс.Недвижимости»). Строить нужно не только бесконечные поля многоэтажек, но и коттеджи с таунхаусами.

В реальности, однако, двухэтажный дом — та ещё головная боль. Если только вы не испытываете удовольствия, ежедневно решая мелкие бытовые проблемы, городская квартира будет для вас со всех точек зрения практичнее.

2. Интересная закономерность. Как правило, чем богаче регион России, тем больше там разница в доходах. Наоборот, чем больше равенства в доходах, тем беднее живут люди:

https://lenta.ru/news/2021/06/11/regionalniedohodi/

Определились лидеры 2020 года среди регионов России по уровню разрыва в доходах между бедными и богатыми слоями населения. При этом средний доход россиян составлял 35,7 тысяч рублей в месяц, а благодаря антикризисным прямым выплатам из бюджета уровень неравенства в целом по стране немного выровнялся, пишут «Известия» со ссылкой на отчет международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики уточнили, что в регионах-лидерах заработки богатых в 8–10 раз превышают доходы бедных. 20 процентов граждан с высокими доходами получали в месяц порядка 82,5 тысячи рублей, а пятая часть наименее обеспеченных россиян — 9,88 тысячи рублей в месяц. То есть первые получали примерно в 8,4 раза больше денег, чем вторые.

Самое сильное неравенство в доходах было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе богатые получали в 10,2 раза больше бедных (215,9 тысячи рублей против 21,2 тысячи рублей); Ненецком автономном округе разница составила 9,4 раза (201 тысяча рублей против 21,3 тысячи рублей); в Москве разрыв между богатыми и бедными — 8,7 раз (177,3 тысячи рублей против 20,3 тысячи рублей); в Чукотском автономном округе заработки малоимущих в 8,5 раз отстают от доходов богатых; в Сахалинской области разница составляет 8,3 раза.

В десятке лидирующих регионов — Адыгея (8,2 раза), Санкт-Петербург (8,1 раза), Краснодарский край (8 раз), Свердловская область (7,9 раза) и Якутия (7,9 раза). Эксперты отметили, что большинство регионов лидирует в перечне субъектов со средним доходом населения.

Наименьшее расслоение в 2020 году специалисты выявили в Карачаево-Черкесии — там заработки между обеспеченными и малоимущими гражданами отличаются в 5,3 раза (37,1 тысячи рублей против 7 тысяч рублей), Костромской области — в 5,4 раза (50,7 тысячи рублей против 9,5 тысяч рублей) и Еврейской автономной области — в 5,4 раза (56,2 тысячи рублей против 10,4 тысячи рублей). Подобная разница в доходах отмечена в Хакасии, Ингушетии, Крыму, Кировской, Новгородской и Владимирской областях.

Похоже, у нас с вами есть выбор. Или жить бедно, зная, что у соседа тоже не будет коровы. Или жить с двумя коровами, страдая от того, что у соседа двадцать коров.

3. В правительстве признали, что корпорации, созданные для развития Северного Кавказа, практически не работают, ощутимых результатов не видно:

https://ria.ru/20210615/programma-1737056575.html

Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал низкую эффективность программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, реализуемой в последние годы.

“Если мы просто сравним, на Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах — почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе — 50 копеек”, — сказал глава правительства на совещании с членами правкомиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа.

По его словам, существующие механизмы поддержки инвестиционных проектов не оправдали себя, поэтому власти оптимизировали институты развития, которые занимаются кавказским направлением.

Речь идёт об организациях «Курорты Северного Кавказа» (КСК) и «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК), которые получили с 2014 года получили из бюджета около 73 миллиардов рублей, но, согласно данным Счётной палаты, остались убыточными и не добились выполнения поставленных целей:

https://ach.gov.ru/checks/instituty-razvitiya-severnogo-kavkaza-nuzhdayutsya-v-perezagruzke

В итоге КРСК присоединили к КСК в надежде, что реорганизация приведёт к росту эффективности:

https://tass.ru/ekonomika/11286157

Госпрограмма развития Северного Кавказа продлена до 2020 года, за десять лет в регион планируется вложить 196 миллиардов рублей:

https://www.kommersant.ru/doc/4770532

Впрочем, что при всех сложностях и неудачах, 2010-е годы стали для Северного Кавказа, вероятно, самым мирным и экономически благополучным периодом в его истории. Во всяком случае, в сравнении с 2000-ми и 1990-ми годами.