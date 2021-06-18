В Петербурге назвали процент занятых коек для пациентов с COVID

Коечный фонд для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге занят на 90%, развернуто свыше 9 тыс. коек, сообщил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в городе, академик РАН Евгений Шляхто.

«У нас сейчас чуть больше 9 тыс. коечного фонда, чуть больше 90% уже занято. Поэтому вопрос открытия дополнительного коечного фонда стоит на повестке. Речь сейчас идет о том, что вводятся дополнительные городские учреждения, перепрофилируются, и уже известны даты перепрофилирования федеральных учреждений», – сказал он в эфире телеканала «78», добавив, что дефицита коек в Петербурге нет, передает ТАСС.

Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге непростая, но контролируемая.