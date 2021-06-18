Власти США приостановили план военной помощи Украине
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США приостановили план военной помощи Украине на 100 млн долларов, информирует Politico со ссылкой на источники.
План изначально был разработан в ответ на передвижения российских войск вдоль границы с Украиной, передает РИА «Новости».
Решение приостановить выделение помощи было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением РФ об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и РФ в Женеве, сообщают источники издания.
Один из источников сообщил, что помощь все еще может быть быстро отправлена Украине, если решение будет изменено.
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