Власти США приостановили план военной помощи Украине

США приостановили план военной помощи Украине на 100 млн долларов, информирует Politico со ссылкой на источники.

План изначально был разработан в ответ на передвижения российских войск вдоль границы с Украиной, передает РИА «Новости».

Решение приостановить выделение помощи было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением РФ об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и РФ в Женеве, сообщают источники издания.

Один из источников сообщил, что помощь все еще может быть быстро отправлена Украине, если решение будет изменено.