 

Внук Елизаветы II Питер Филлипс был замечен после развода в компании бывшей девушки принца Гарри

18.06.2021, 20:12, Разное
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17 июня в Аскоте состоялся третий из четырех, тематический день скачек Royal Ascot – Ladies Day. Для многих это не столько спортивное, сколько светское мероприятие: тысячи британцев подбирают для этого модного четырехдневного марафона свои лучшие образы и делают на заказ шляпки у лучших мастеров. Многие с нетерпением ждали новых выходов членов британской королевской семьи, так как в прошлом году размах традиционного для тысяч британцев мероприятия пришлось сильно сократить из-за вспышки коронавируса. В 2020-м скачки прошли в весьма скромном, закрытом формате, без светской публики.

В Королевской ложе, откуда обычно за забегами наблюдают члены королевской семьи и почетные гости, были замечены внуки Ее Величества и дети принцессы Анны – Зара Тиндалл, которая не пропустила еще ни одного забега за эти три дня, а также ее брат, вновь холостой Питер Филлипс. Напомним, в начале недели завершился бракоразводный процесс 43-летнего Питера и 43-летней Отэм, который длился больше года. Пресс-секретарь пары Джерард Франклин обнародовал официальное заявление, в котором говорится, что все формальности, в том числе и финансовые, урегулированы.

Неудивительно, что мужчина находился в хорошем настроении, к тому же он все время активно уделял внимание девушке рядом с ним – журналистки и ведущей “Формулы 1” 43-летней Натали Пинкхэм. Они часто касались друг друга, переглядывались и всячески заигрывали друг с другом. Также Питер общался со своей сестрой относительно того, что происходило на ипподроме.

Натали Пинкхэм и Питер Филлипс

Имя Натали Пинкхэм может быть знакомо давним поклонникам британской королевской семьи: в начале нулевых многие считали, что она состояла в отношениях с принцем Гарри. Гарри и Натали часто видели вместе в 2003 году, но ничего компрометирующего фотографам запечатлеть не удалось – о том, что у них роман, свидетельствовали только слова инсайдеров. Сама же Натали информацию о романтических отношениях с принцем опровергла, заявив, что они с ним друзья. Сейчас Пинкхэм счастлива в браке с продюсером голландской телекомпании Оуэном Уолбёффом, они воспитывают двоих детей. Так что, вероятно, их общение можно назвать лишь дружеским.

Натали Пинкхэм, Питер Филлипс и Зара Тиндалл



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