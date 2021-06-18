 

В гостях у Пинк: экскурсия по новому дому певицы в Малибу с видом на океан за 13,7 миллиона долларов

18.06.2021, 20:12, Разное
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Виллы на побережье потому и называются пляжными домиками, что как правило, не очень большого размера. Новое жилье певицы Пинк в Малибу – как раз тот самый случай. Его общая площадь “всего” чуть больше 400 квадратных метров, что немного по сравнению с большинством особняков в Голливуде.

С точки зрения архитектуры и даже дизайна интерьера этот пляжный дом весьма прост. Главная “фишка” дома – “конспирация”, так как со стороны дороги строение скрыто высоким забором и воротами. Жилая часть дома же “смотрит” на океан. Стоит отметить, многие риэлторы не берутся продавать дома, настолько близко расположенные у берега, – покупатели считают такое небольшое расстояние опасным в случае затяжных дождей или цунами.

Интерьер виллы легкий, не перегружен элементами, воздух создают белый цвет панорамные окна, которые установлены даже в спальне, которые смотрят на океан. Уютный внутренний двор с джакузи – идеальное место для небольшой вечеринки, а небольшой гостевой домик с одной спальней выдержан в тех же тонах. Во всем доме – пять спален и столько же ванных комнат, которые очень схожи между собой.

У дома 1976 года постройки, как водится, звездная история. Первым его владельцем был американский певец Барри Манилоу. А после здесь какое-то время жила знаменитая семья из России – первый русский хоккеист в НХЛ Александр Могильный с женой Наталией. Они купили у Манилоу дом в свое время за 5,5 миллиона долларов в 2012 году.



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