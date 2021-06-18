Невролог Власов назвал шесть симптомов рассеянного склероза

Врач-невролог Ян Власов пояснил о признаках рассеянного склероза. В последнее время патология начинает обнаруживаться у молодых пациентов, возраст которых составляет 23-25 лет.

Важно уметь распознавать рассеянный склероз на ранних стадиях, тогда есть возможность начать своевременное лечение. На наличие болезни указывает несколько признаков. Например, в руке или же ноге может появиться и резко исчезнуть слабость. Среди симптомов Власов выделил изменение чувствительности кожи, нарушение процесса мочеиспускания, повышенную утомляемость, проблемы со зрением, неустойчивость и шаткость при ходьбе, головокружение.

Чтобы не допустить инвалидности, необходимо своевременно обратиться к врачу. Чем раньше будет начата терапия, тем больше шансов у пациента есть на качественную жизнь.

Точные причины развития рассеянного склероза пока не установлены, но хорошо известны факторы риска. Основным из них медики считают хронический стресс. Людям рекомендуется больше отдыхать, правильно питаться, достаточно спать. Еще одним опасным моментом являются вирусные инфекции. Большую роль в данном вопросе играет генетика.

Источник: aif.ru