В Роспотребнадзоре рассказали о полезных свойствах кваса

Популярный летний напиток, который многие употребляют в жару, оказывается, ещё и полезен. В Роспотребнадзоре рассказали о питательных свойствах кваса.

Квас славится своим составом: витаминами группы В и Е, а также никотиновой кислотой. Прохладительный напиток способствует расщеплению жиров и показан тем, кто худеет, занимаясь спортом. Более того, квас питательный, а поэтому утоляет не только жажду, но и голод, его калорийность составляет 27 килокалорий на 100 граммов.

Стоит отметить, что квас способствует усвоению кальция, улучшает состояние сосудистых стенок и кожных покровов, а ещё ускоряет обмен веществ. Конечно, в магазинах больший выбор напитка, однако специалисты Роспотребнадзора рекомендуют готовить его самостоятельно.

Традиционный квас настаивают на чистой воде, солоде и ржаном хлебе, добавляя изюм и иногда мяту, а вот в старинных рецептах можно найти свекольный, яблочный, окрошечный и даже квас-щи. Единственное, у тонизирующего напитка есть противопоказания: он не рекомендован людям с циррозом печени, гипертонией и гастритом. К слову, беременным и кормящим женщинам им злоупотреблять тоже не стоит.

Источник: riamo.ru