 

В Роспотребнадзоре рассказали о полезных свойствах кваса

18.06.2021, 19:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярный летний напиток, который многие употребляют в жару, оказывается, ещё и полезен. В Роспотребнадзоре рассказали о питательных свойствах кваса.
Квас славится своим составом: витаминами группы В и Е, а также никотиновой кислотой. Прохладительный напиток способствует расщеплению жиров и показан тем, кто худеет, занимаясь спортом. Более того, квас питательный, а поэтому утоляет не только жажду, но и голод, его калорийность составляет 27 килокалорий на 100 граммов.

Стоит отметить, что квас способствует усвоению кальция, улучшает состояние сосудистых стенок и кожных покровов, а ещё ускоряет обмен веществ. Конечно, в магазинах больший выбор напитка, однако специалисты Роспотребнадзора рекомендуют готовить его самостоятельно.

Традиционный квас настаивают на чистой воде, солоде и ржаном хлебе, добавляя изюм и иногда мяту, а вот в старинных рецептах можно найти свекольный, яблочный, окрошечный и даже квас-щи. Единственное, у тонизирующего напитка есть противопоказания: он не рекомендован людям с циррозом печени, гипертонией и гастритом. К слову, беременным и кормящим женщинам им злоупотреблять тоже не стоит.

Источник: riamo.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.04 / Мнение: А вот зачем они вообще так делают, кто-нибудь знает?

13.07 / Жителям столичного региона посоветовали сменить одежду из-за похолодания

09.05 / Полиция Петрозаводска задержала блогера

14.10 / Мнение: Об эмиграции

02.02 / Александр Збруев подтвердил, что повторно заболел пневмонией

15.06 / Экспертный совет “Единой России” определил направления предвыборной программы

06.05 / Самоубийство Турции

20.07 / Путин отправил Фургала в отставку

03.04 / Покровская ИК-2 будет носить имя Андрея Сахарова

28.01 / Раскрыты последствия взрыва в центре Челябинска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика