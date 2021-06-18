 

Россия возобновит авиасообщение с Турцией 22 июня

18.06.2021, 19:56, Новости дня
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Такое решение принято после поездки российской инспекционной группы в Турцию. В ее составе были представители Роспотребнадзора, Минздрава, Ростуризма, пояснила Голикова.

Голикова сообщила, что с 28 июня РФ возобновит авиасообщение с Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией.

Контекст:

Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня этого года. Число рейсов между странами сократили до двух в неделю на взаимной основе, полеты выполняют только две авиакомпании – “Аэрофлот” и Turkish Airlines. В конце мая “Интерфакс” сообщал, что Россия восстановит авиасообщение с Турцией не ранее июля.

По официальным данным, решение ограничить полеты было связано со вспышкой коронавируса в Турции. С 29 апреля по 17 мая в Турции ввели жесткий локдаун в дополнение к комендантскому часу, который действует в стране с 22 апреля. Власти уточнили, что ограничения не коснутся туристов, которые запланировали отдых с проживанием в гостиницах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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