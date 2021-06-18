Абитуриенты из ОРДЛО смогут въехать в Украину из РФ. ГПСУ рекомендовала освободить их админнаказания

По его информации, в образовательные центры “Донбасс-Украина” и “Крым-Украина” продолжают поступать обращения о случаях запрета оккупационными властями пересечения контрольных пунктов въезда и выезда абитуриентами.

“Поскольку они вынуждены пересекать государственную границу Украины без соблюдения установленных норм, за что действующим законодательством предусмотрена административная ответственность, МОН обратилось в Госпогранслужбу и получило ответ о готовности пограничников способствовать решению проблемы”, – отметил министр.

Документальным подтверждением цели въезда для поступления в вузы в частности может быть приглашение, полученное через образовательные центры “Крым-Украина” и “Донбасс-Украина”.

Оккупационные власти нарушают права детей старше 14 лет, живущих во временно оккупированных районах Донецкой области, на свободное передвижение и образование. Об этом 9 июня заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Контекст:

Выпускники с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма поступают по упрощенной процедуре в украинские вузы с 2016 года. Для этого были созданы образовательные центры “Донбасс – Украина” и “Крым – Украина”. Жители оккупированных территорий не занимают бюджетных мест других абитуриентов, поскольку с 2016 года для них выделена отдельная квота, которую определяет Министерство образования.

3 июля 2020 года Верховная Рада приняла закон, которым освободила абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма от необходимости проходить внешнее независимое оценивание (ВНО) для поступления во все вузы Украины.

В Министерстве образования объяснили, что в случае, если выпускники с временно оккупированных территорий уже прошли ВНО, они смогут поступать по общей процедуре или комбинировать ВНО и вступительные экзамены по собственному выбору.

По итогам вступительной кампании 2020 года в высшие учебные заведения Украины на места госзаказа поступило почти 2 тыс. человек с временно оккупированных территорий Донбасса и из аннексированного Россией Крыма, сообщали в Минобразования.

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