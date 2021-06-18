 

Данилов об открытии российского супермаркета в Николаеве: Это обычная операция спецслужб РФ. Мэр и депутаты за это ответят

18.06.2021, 19:56, Новости дня
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“Это обычная спецоперация российских спецслужб, которые очень хотят развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей так называемую сеть дискаунтов для использования во время выборного процесса своих политических целей. Эта сеть в Украине работать не будет. Мне жаль, что мэр и депутаты Николаева не понимают, что несут также за это ответственность”, – отметил он.

По словам Данилова, у местных властей есть полномочия, чтобы запретить открытие этого магазина.

“Было бы желание, полномочия наша Конституция и законы дают всем, начиная от органов местного самоуправления и заканчивая всеми другими институциями. Этими полномочиями надо пользоваться”, – подчеркнул секретарь СНБО.

Контекст:

В конце 2020 года в Украине открылся первый магазин Mere – в Николаеве. Однако магазин вскоре закрылся. Директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко говорил, что это произошло из-за временных проблем с товарами.

14 июня 2021 года Хоменко рассказал о возобновлении работы супермаркета в Николаеве и планах открыть еще 40 магазинов по всей стране до конца года.

Данилов 15 июня призвал городские власти Николаева не допустить открытия в Николаеве супермаркета. Секретарь СНБО подчеркнул, что если власти на местах будут давать преференции российскому бизнесу, то к ним “быстро применят меры”.

Выходом Mere на украинский рынок и развитием сети занимается ООО “Альянстрейдсервис”, зарегистрированное 18 июля 2019 года. Бенефициаром компании указано общество с ограниченной ответственностью “НСКТрейд”, зарегистрированное в Минске. Конечным бенефициаром указан основатель российской сети дискаунтеров “Светофор” Сергей Шнайдер.

За пределами России “Светофор” развивается под брендом Mere. Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere открываются в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. В планах – Испания, Франция, Греция и Великобритания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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