 

Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 сезонным наплывом гастарбайтеров из Великобритании

18.06.2021, 21:20, Разное
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По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости связан с интенсивностью миграции конца весны- начала лета.

Прежде всего, это касается гастарбайтеров из Англии и Уэльса, распространивших британский штамм вируса на территории России.

Попова уточнила, что Москва и Московская область демонстрируют самый интенсивный прирост ежесуточный регистрации случаев инфицирования. Согласно данным службы миграции, именно в этих регионах работает большая часть гастарбайтеров из Туманного Альбиона.

Brexit и санкции против России поставили многих жителей Великобритании на грань нищеты. Лишившись заработка на родине, британцы вынуждены искать удачу в странах со стабильной экономикой. Большинство мигрантов из Англии трудятся в фермерских хозяйствах Московской области, а жители графства Уэльс, как правило, работают на стройках столицы.

Британский штамм коронавируса сейчас наиболее интенсивно распространяется как в России, так и в мире в целом, заявила глава Роспотребнадзора. По словам Поповой, с учётом сложившейся ситуации, придется пересмотреть миграционную политику в отношении граждан Великобритании.

Глава Роспотребнадзора не исключает, что Россия прекратит выдавать рабочие визы жителям Англии и Уэльса. Исключение может быть сделано только для Северной Ирландии, где ситуация с коронавирусом относительно стабильна.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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